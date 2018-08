Anzeige

Viernheim.Der Bikeparcours im Familiensportpark West wird am kommenden Montag, 6. August, für gut eine Woche gesperrt. Grund sind Umgestaltungsarbeiten, um das Gelände zu sanieren und auch attraktiver zu machen. „Es sind einige Stellen ausgefahren oder vom Regen ausgewaschen worden, da muss etwas gemacht werden. Wir wollen rechtzeitig vor dem Familiensporttag fertig sein“, erklärt Bernd Ackermann vom Bikepark-Team. Von den Arbeiten ist in erster Linie der Pumptrack betroffen, wo man unter fachmännischer Anleitung die Sprünge ansprechender und etwas professioneller gestalten möchte. Außerdem gibt es eine Drainage, damit in Zukunft Regenwasser gezielt abgeleitet werden kann und die Anlage schnell wieder befahrbar ist. JR