Vorverkauf hat begonnen

Viernheim.Die Frauenfastnacht 2020 des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) findet am Dienstag, 18. Februar, und Mittwoch, 19. Februar, jeweils um 19.33 Uhr im Bürgerhaus statt. Einlass ist ab 18.33 Uhr. Karten können ab sofort bei Maria Lammer unter Telefon 06204/82 10 vorbestellt oder direkt gekauft werden. Die Verkaufs- und Abholzeiten sind jeweils dienstags und donnerstags von 11 bis 13 Uhr und von 17 bis 19 Uhr in der Neustädter Straße 20. Daneben können Karten für die Frauenfastnacht per E-Mail an karten@frauenbund-viernheim.de reserviert werden. Sie kosten zwölf Euro für einen Platz im Saal und zehn Euro für eine Platz auf der Empore. su

