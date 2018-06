Wackelzähne auf Erlebnistour

Anzeige

Viernheim.Zum Abschluss eines weiteren Kindergartenjahres verabschiedeten sich die Wackelzähne mit einem Gottesdienst von der Kita Kleeblatt. Anschließend war die lang ersehnte Übernachtung in der Kita angesagt – mit Pizza und einer Schatzsuche. Am nächsten Morgen gab es noch ein gemeinsames Frühstück, ehe man sich verabschiedete.

Doch der Abschied währte nicht lang, da sich die Wackelzähne beim Abschlussausflug in den Luisenpark wiedersahen. Gleich am Parkeingang gab es junge Kaninchen zu entdecken. Das Pflanzenhaus und die Tiergehege wurden ebenso bestaunt. Allerdings machte den Kindern das Regenwetter am Wasserspielplatz einen Strich durch die Rechnung. Dafür machten sie die Spielplätze unsicher. Müde, aber freudig ging es nach einem erlebnisreichen Tag wieder nach Hause. red