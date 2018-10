Wählern auf die Finger geguckt

Viernheim.Wie im Landestrend hat die CDU auch in Viernheim die Nase vorn – der hohe Stimmenanteil für die AfD und ihren Direktkandidaten Stefan Adler liegt allerdings über dem „Hessenschnitt“.

In der Nibelungenschule, der Alexander-von-Humboldt-Schule, der Schillerschule und der Friedrich-Fröbel-Schule herrscht schon morgens Hochbetrieb, auf den Fluren bilden sich lange Schlangen. Die Viernheimer nehmen in großem Umfang ihr demokratisches Bürgerrecht wahr und machen ihre Kreuzchen bei der Landtagswahl 2018 in den „auserkorenen“ Schulen.

Die Wahlhelfer in den 16 lokalen Bezirken haben ständig zu tun; vier Briefwahlbezirke kommen bei der abendlichen Auszählung noch hinzu. Zu Stoßzeiten stehen die Wähler sogar im Freien, bis sie mit der Stimmabgabe an der Reihe sind. Beim Warten kann man einen Blick auf die Wahlbeteiligung werfen: Die Wahlhelfer teilen regelmäßig den aktuellen Stand mit. Manche notieren nur die Zahlen derjenigen, die im Wahllokal waren, andere führen die vorher abgegebenen Briefwahlstimmen separat mit auf, und einige Wahlbezirke rechnen die Brief- und Vor-Ort-Wähler gleich zum absoluten Anteil zusammen. Um 22 Uhr liegt die Wahlbeteiligung stadtweit bei 57,3 Prozent.

Gleichzeitig Volksabstimmung

Die Abläufe der Landtagswahl sind in allen Wahlbezirken gleich: Die Wähler holen sich beim ersten Wahlhelfer die beiden Stimmzettel ab und verschwinden in der Wahlkabine. Sie vergeben ihre Erststimme für die Direktkandidaten und kreuzen mit der Zweitstimme die Partei an. Ein zweiter Wahlhelfer kontrolliert die Wahlbenachrichtigung – und erst, wenn der Wähler im Wahlverzeichnis abgehakt ist, wird der Schlitz der Wahlurne abgedeckt und die Stimmzettel flattern in die Tonne. Die Wähler brauchen unterschiedlich lange – manche machen ihre Kreuze schnell und entschlossen, andere lassen sich für die Stimmabgabe Zeit. Sie denken vielleicht vertieft nach über die 15 Fragen der Volksabstimmung, die parallel zur Landtagswahl abgehalten wird. Hier geht es unter anderem um die Streichung der Todesstrafe aus der hessischen Landesverfassung.

Im Bezirk 9 (Schillerschule) wird für die repräsentative Wahlstatistik neben der Wahlbeteiligung auch die Stimmabgabe nach Alter und Geschlecht untersucht. Deshalb werden dort andere Stimmzettel verteilt, die im oberen Bereich mit einem Vermerk auf Geschlecht und Altersgruppe gekennzeichnet sind. Dieser Stimmbezirk war am Sonntagabend als letzter fertig ausgezählt. Zwei Bezirke in der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) haben ebenfalls einen besonderen Stellenwert: infratest dimap und die Forschungsgruppe Wahlen holen sich dort die Informationen für die Prognosen um 18 Uhr. Karin Grieser befragt die Wähler aus Bezirk 12, ob sie den Umfragebogen ausfüllen. „Gefragt wird nach abgegebener Erst- und Zweitstimme, nach Alter und Geschlecht“, berichtet die Mitarbeiterin von infratest dimap.

Ein ausführlicherer Bogen verlangt nach Antworten zum Wahlverhalten – wann ist die Wahlentscheidung getroffen worden oder hat man anders gewählt als vor fünf Jahren? „Je nachdem, wie lange vorher die Wartezeit im Wahllokal war, sind die Wähler bereit, noch an der Umfrage teilzunehmen“, erzählt Grieser. Ihre Kollegen, die im Auftrag der Forschungsgruppe Wahlen vertreten sind, haben ähnliche Erfahrungen gemacht. „Einige hatten gar kein Interesse, aber viele haben sich bereit erklärt und dann auch alle Fragen beantwortet“, fasst Harry Speck zusammen. Er bittet jeden sechsten Wähler aus Bezirk 11 (FFS) darum, nochmal seine Stimme abzugeben. Die Angaben werden regelmäßig zur Auswertung für die ZDF-Prognose weiter geleitet, darunter auch die statischen Angaben: Geschlecht, Alter, Schulabschluss, Konfession und letzte Wahlentscheidung.

