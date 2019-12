Waghalsige Tänze auf Rollen

Viernheim.Belle rollt in einem traumhaften gelben Ballkleid in den Schlosssaal. Das bisher so mürrische Biest nimmt die Schöne galant in die Arme und tanzt mit ihr zur Titelmusik „Die Schöne und das Biest“. Die Zuschauer schauen berührt und ergriffen dem Paarlauf zu und spüren, dass dies ein wahrhaft zauberhafter Moment beim Schaulaufen des Eis- und Rollsportclubs (ERC) ist.

Der ERC Viernheim

...