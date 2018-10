Wahlhelferteams werden unterstützt

Viernheim.Gut gerüstet sieht sich das Team um Hauptamtsleiter Michael Fleischer für die Landtagswahl am morgigen Sonntag: „Wir sind noch dabei, einige personelle Engpässe in den Wahllokalen auszugleichen – die erste Erkältungswelle rollt ja bereits“, sagte er am Mittwoch. Aber eigentlich stehe die bewährte Wahlhelfermannschaft von 140 Frauen und Männern in 20 Wahllokalen zu je sieben Wahlhelfern bereit, die von einem Hintergrundteam aus Schul-Hausmeistern, Rettungsdiensten in den vier Schulen, Bauhofmitarbeitern, dem Telefondienst, der städtischen IT-Abteilung, der Internetbetreuerin und der Hausdruckerei unterstützt wird.

Die diversen, vom Gesetzgeber vorgesehenen Schulungen im einschlägigen Wahlrecht wurden am Mittwochabend für die verwaltungsexternen Wahlhelfer abgeschlossen. Dazu gehören das Landtagswahlgesetz, Landtagswahlordnung, Volksabstimmungsgesetz, Abstimmungsordnung, Wahlerlasse des Landeswahlleiters in Wiesbaden und Wahlverfügungen der Kreiswahlleiterin Gudrun Englert beim Landratsamt Heppenheim.

Die Ausstattung der Wahllokale und die jeweiligen Wahlkoffer wurden zusammengestellt. Sie werden in der Nacht zum Sonntag in die Schulen gebracht. Dazu gehören Stimmzettel, Wählerverzeichnisse, Niederschriften, amtliche Wahlbekanntmachungen, Schreibutensilien, Verpackungsmaterial – sowie Cola oder Sprudel, damit kein Helfer Durst leiden muss.

Bis gestern Mittag hatten 3928 Viernheimer einen Antrag auf Briefwahlunterlagen gestellt. „Bei der jüngsten Landtagswahl 2013, die mit der Bundestagswahl zusammenfiel, waren es 4137 Antragsteller, von denen dann tatsächlich 3938 auch ihren Wahlbrief rechtzeitig wieder an uns zurückgaben“, erklärte Fleischer.

Am Wahlsonntag selbst wird nur die Landtagswahl durch die Helfertruppe komplett ausgezählt. Da den Wahlberechtigten nicht nur eine Verfassungsänderung zur Volksabstimmung vorgelegt wird, sondern 15 unterschiedliche Änderungen – von der Gleichberechtigung über die Stärkung der Kinderrechte bis hin zur Abschaffung der Todesstrafe – ist über jede einzelne Änderung auch für sich abzustimmen. Es kann jeweils „Ja“ oder „Nein“ angekreuzt werden – wenn kein Kreuz gesetzt wird, ist der Zettel ungültig. Die Feinauszählung werde erst am Montag im Rathaus vorgenommen.

Sie nutzen dazu ein speziell entwickeltes Software-Erfassungsprogramm und arbeiten in acht Zweierteams (mit vier „Springern“) dann Stimmzettel für Stimmzettel manuell ab. „Volksabstimmung für Volksabstimmung – ähnlich wie bei der Kommunalwahl 2016“, verdeutlichte Fleischer. „Dadurch ersparen wir den freiwilligen Wahlhelfern am Sonntag eine lange Nachtschicht.“ Diese Arbeit wird am Folgetag erledigt. „Deshalb ist auch am Montag das Bürgerbüro, das gleichzeitig Wahlamt ist, ganztägig geschlossen. Wir bitten um Verständnis“, erklärte der Hauptamtsleiter. su

