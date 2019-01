„Waldverjüngung“ geht am Bonanzaspielplatz weiter

Die im Jahr 2014 begonnene „Waldverjüngung“ westlich des Bonanzaspielplatzes wird um circa einen Hektar nach Norden hin erweitert. Die Vorarbeiten beginnen dazu im Februar: Abgestorbene und absterbende Kiefern sowie Traubenkirschen werden gefällt. „Auf der Fläche verbleiben alle erhaltenswerten Eichen und Buchen“, sagt Revierleiter Gerold Ritz.

Zum Einsatz kommt ein sogenannter Harvester, der die Bäume in einem Arbeitsgang fällt, entastet und in vermarktungskonforme Stammabschnitte einschneidet. Abtransportiert wird das Material von einem sogenannten Forwarder (Tragrückeschlepper), der das aufgearbeitete Holz auflädt und zur weiteren Abfuhr an per Lkw befahrbare Waldwege stapelt. Die Traubenkirschen und der Schlagabraum werden ebenfalls von der Fläche geräumt und im Anschluss von einem mobilen Hacker zu Holz-Hackschnitzeln verarbeitet und abgefahren.

Die vorbereitete Fläche wird im Anschluss mit einem Zaun gegen Wildverbiss eingezäunt. Neu angepflanzt werden dann im Frühjahr und Herbst dieses Jahres Eichen, Hainbuchen, Spitzahorn, Birken und Edelkastanien. Im Zuge der Arbeiten kann es immer wieder zu kurzzeitigen Behinderungen der Waldbesucher kommen. Für einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten und zur Sicherheit wird während der Einschlagsarbeiten der Bereich um den Bonanzaspielplatz und der Bereich um den Waldsee zeitweise gesperrt – dabei kann es sich auch nur um Stunden handeln.

Das verantwortliche Forstamt Lampertheim bittet alle Waldbesucher, während der Arbeiten besondere Vorsicht walten zu lassen und die gesperrten Wege nicht zu benutzen. Gerne sind die Forstbeamten bereit, Auskünfte zu erteilen. Dazu stehen Revierleiter Ritz vor Ort oder unter Telefon 06206/155 61 73 beziehungsweise das Forstamt Lampertheim unter Telefon 06206/94 52 00 zur Verfügung. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.01.2019