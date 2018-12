Walking mit und ohne Baby

Viernheim.Mit Nordic Walking speziell für junge Mütter bietet das Familienbildungswerk (FBW) einen sanften Fitnesseinstieg. Viele junge Mütter finden direkt nach der Schwangerschaft und Stillzeit nur schwer in eine Sportart oder Bewegungsform zurück, die sie auch mit Kind betreiben können. Daher richtet sich der FBW-Kurs an Frauen, die wieder fit werden wollen und mit Baby eine schonende Form des Fitnesstrainings unter fachlicher Anleitung suchen.

Der achtstündige Kurs vermittelt die Technik des richtigen Walkings ohne und mit Stöcken beziehungsweise das Walking mit Babyjogger oder Kinderwagen. Sanft und schonend kann so die eigene Leistungsfähigkeit wieder aufgebaut werden. Zusätzlich werden Stabilisationsübungen für Rücken und Bauch sowie Stretching-Übungen in das Lauftraining integriert. Teilnehmen kann jede interessierte Frau mit oder auch ohne Baby. Der Kurs findet ab dem 17. Januar immer donnerstags von 10 bis 11 Uhr statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 85 Euro für acht Treffen; alle gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen die Teilnahme. Anmeldungen sind beim Familienbildungswerk unter Telefon 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder über die Homepage www.familienbildungswerk.de möglich. su

© Südhessen Morgen, Montag, 31.12.2018