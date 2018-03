Anzeige

Viernheim.Die Wallfahrer denken über ihre Zukunft nach: Nach vielen Jahren der Kontinuität bei der Organisation und Durchführung der „religiösen Reise“ nach Walldürn sei es an der Zeit, sich auf Veränderungen einzustellen, um auch in Zukunft als Pilger im Rahmen einer viertägigen Fußwallfahrt unterwegs sein zu können. Im Rahmen eines Workshops soll neu darüber nachgedacht werden, wie in Zukunft die Verantwortung verteilt und Kräfte gebündelt werden können.

Am Samstag, 10. März, soll in den Räumen des Vogelparks gemeinsam mit Moderator Harald Hofmann ab 8.30 Uhr dazu Gelegenheit sein. Alle Mitglieder können sich bis 5. März anmelden bei Lotte Gutperle-Minich per E-Mail an minichlotte@ t-online.de oder unter Telefon 06204/757 81. red