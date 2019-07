Wanderer genießen frische Bergluft

Viernheim.Über großen Zuspruch bei seinen Unternehmungen freut sich der Odenwaldklub Viernheim. Mehr als 60 Personen beteiligen sich in der Regel an den Wanderungen des Vereins. Außerdem veranstaltet der OWK immer wieder Auslandsreisen. Diese auch im Landesverband geschätzten Angebote sind vor allem das Verdienst des Vorsitzenden Fritz Walleczek.

Zu besonders attraktiven Wanderzielen kehrt der Verein gerne wieder zurück. Nach elf Jahren wiederholt wurde jetzt die Wanderreise in den Bregenzer Wald. Eine Woche lang war das Hotel „Engel“ in Alberschwende das Quartier der Viernheimer.

Da die Gruppe frühzeitig ankam, konnte sie bereits am ersten Tag die Seilbahn in Betzau zu einem Ausflug nutzen und die frische Bergluft genießen. Für die Wanderung des darauffolgenden Tages nutzte man den Sessellift in Faschina. Ziel war ein Alpenblumen-Wanderlehrpfad. Die Bergbahn Mellau erleichterte den Viernheimer OWK-Wanderern den Aufstieg zur Wurzeralm. Wer die Bergbahn Schoppernau nutzt, erreicht an der Mittelstation den Wanderpfad zum Diedamskopf.

Jeder Wanderausflug konnte von den Teilnehmern je nach Kondition in drei verschiedenen Gruppen absolviert werden. Auch für Überraschungen hatte Fritz Walleczek vorgesorgt. Nach sehr heißen Tagen war der letzte Wandertag regnerisch und neblig. Anstelle einer Wanderung erfreute eine Busrundfahrt durch die Skigebiete von Warth, Lech und Zürs die Ausflügler.

In der Mittagspause lernte die Gruppe aus Viernheim das schöne Städtchen Feldkirch kennen. Bei der Rückreise fuhr der Bus auf der Schweizer Seite des Bodensees entlang nach Schaffhausen. Hier beschloss der Blick auf den Rheinfall die vielen herrlichen Eindrücke dieser Wanderreise. H.T.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.07.2019