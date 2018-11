Wandern, Fußball und Wellfleischessen

Viernheim.Nur noch die tiefen Pfützen erinnerten an den heftigen Regen in der vergangenen Nacht. Als die Aktiven des Skiclubs Viernheim ihre Kerwewanderung am Skistadl begannen, strahlte die Sonne über Feld und Wald. Das war immer noch ein Hauch vom „Goldenen Oktober“. Wolfgang Jäger führte die Gruppe der 30 Kerwewanderer zunächst über den Kunstweg, an dem er auf ein Objekt verwies, das den Fall der Berliner Mauer darstellte.

Danach führte der Wanderweg über die Landesgrenze zu den Kasernen auf Mannheimer Gebiet. Auch das Wasserwerk ist ein Teil der badischen Nachbarschaft Viernheims. Die hier befindliche Hütte kennen viele Läufer und Walker. Nach alter Kerwetradition wurde hier eine kurze Rast eingelegt, um die Teilnehmer an der Kerwewanderung mit einem Glas Sekt und kleinen Knabberfreuden zu stärken. Über die urige „Sauschneise“ kehrten die Wanderer nach knapp zwei Stunden zurück zu dem inzwischen voll besetzten Skistadl.

Ein weiterer sportlicher Teil der Skiclub-Kerwe war das traditionelle Fußballspiel „Jung gegen Alt“. Offensichtlich hatte das jüngere Team keine Konditionsvorteile, denn das Match endete mit einem gerechten 3:3. Bis dahin hatten die Helfer um Georg Broos alle Hände voll zu tun, um eine reibungslose Bewirtung der zahlreich erschienenen Gäste sicherzustellen.

Spitzenleistung des Küchenteams

Um das Gelingen der Skiclub-Kerwe haben sich Hermann Hanf und seine beiden Helfer Karl Ott und Theo Jasniewicz besonders verdient gemacht, denn sie haben an ihren dampfenden Kesseln die vielen Besucher aufmerksam und freundlich bewirtet: Wellfleisch mit Sauerkraut und Brot, aber auch Bratwürste mit diesen Beilagen konnte man haben. Besonders beliebt war auch das frischgezapfte Bier.

Die vielen Besucher kamen nicht nur aus Viernheim, sondern auch aus Städten und Gemeinden in der Umgebung. Nebenbei konnte man bei dieser Veranstaltung auch im Vorverkauf Tickets für die Zaubershow kaufen, die am Freitag, 23. November, ebenfalls im Skistadl stattfindet und um 19.30 Uhr beginnt. Felix Gauger entführt dann das Publikum in die Welt der Magie. H.T.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018