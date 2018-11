Viernheim.. Die Tourenräder bleiben vorerst in der Garage, dafür schnüren die Aktiven des Skiclubs Viernheim in den kommenden Monaten die Wanderstiefel. Um dabei zu besonders schönen Ausflugszielen zu gelangen, ist den SCV-Mitgliedern kaum ein Weg zu weit. Das zeigt sich bereits bei der ersten Wanderung in der Pfalz. Am Mittwoch, 7. November, treffen sich die Teilnehmer um 8 Uhr am OEG-Bahnhof zur Fahrt nach Mannheim und weiter bis Neustadt. Dann geht es mit dem Bus nach Gimmeldingen, wo die Wanderung beginnt.

Wanderführer Klaus Sommer führt durch einen der schönsten Winkel der zurzeit herbstlich bunten Pfalz. Über Dauer und Länge der Wanderung können die Teilnehmer unterwegs je nach Wetterlage kurzfristig entscheiden, ehe es mit Bus und Bahn wieder nach Viernheim zurückgeht. H.T.

