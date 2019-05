Warmes Quartier für Tiere

Viernheim.Kaum sind die Arbeiten am Papageienhaus des Viernheimer Vogelparks weitgehend abgeschlossen, gehen sie an anderer Stelle weiter. Das in die Jahre gekommene Winterhaus bedarf dringend einer umfangreichen Sanierung. In der kalten Jahreszeit werden dort die empfindlichen Vögel aus den Afrika-Volieren untergebracht. Außerdem bietet das Winterhaus Raum, um bei Bedarf kranke Vögel getrennt halten zu können oder Fundvögel aufzunehmen.

Insbesondere die sechs noch aus Holzrahmen errichteten Volieren haben im Laufe der Zeit stark gelitten, gehen mehr und mehr aus dem Leim und sollen durch moderne Metallprofile ersetzt werden. „Darüber hinaus muss einiges an zusätzlichem Material beschafft werden, um die Bausubstanz zu erhalten“, sagt Kassenwart Michael Haas. „Vor allem Mäuse haben dem alten Gebäude sehr zugesetzt.“ Sowohl der Boden als auch die Decke müssten wohl ausgetauscht werden. Zum Abschluss werden dann noch Futterkarusselle montiert.

Kosten von rund 5000 Euro

Die Gesamtkosten wurden laut Haas mit knapp 5000 Euro angesetzt, das nötige Geld soll über ein so genanntes Crowdfunding-Projekt gesammelt werden. Bei dieser Form der Finanzierung kooperiert der Verein Vogelpark mit der Volksbank Darmstadt-Südhessen. „Als Spendenziel wurden 4500 Euro genannt. Gut 70 Prozent davon haben wir schon erreicht“, berichtet Haas. Er sei zuversichtlich, dass bis Ende des Monats noch der restliche Betrag eingeht. Die Bank selbst steuert 1125 Euro zu dem Vorhaben bei.

Der Viernheimer Vogelpark ist eine ehrenamtlich betriebene Einrichtung, die das ganze Jahr über täglich geöffnet ist und keinen Eintritt erhebt. Seit Jahrzehnten ist er ein beliebtes Naherholungsziel für die ganze Familie. Die Zooschule stellt ein pädagogisches Angebot für Kindergarten-Gruppen und Schulklassen dar. Der Vogelpark nimmt zudem an Erhaltungszuchtprogrammen für in der Natur stark bedrohte Vogelarten teil. JR

Info: gemeinschaft-die-bewegt.de/vogelpark-viernheim

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.05.2019