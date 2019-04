Warten auf den ersten Sieg des Jahres

Viernheim.. In der Fußball-Kreisklasse A2 kommen die beiden Viernheimer Teams im neuen Jahr einfach auf keinen grünen Zweig. Seit fünf Spieltagen wartet man in Südhessen auf einen Sieg. Sowohl die Reserve des TSV Amicitia als auch die SG Viernheim möchten am Wochenende endlich den Abwärtstrend stoppen, müssen dabei aber harte Nüsse knacken. Die Blau-Grünen sind am morgigen Sonntag beim ASV Feudenheim (15 Uhr) ebenso Außenseiter wie die Orangenen zur gleichen Zeit beim Tabellenzweiten SKV Sandhofen.

SKV Sandhofen – SG Viernheim

Die Mannheimer spielen eine ganz starke Rückrunde und haben immer noch Platz eins im Visier. Deshalb will das Team sein Heimspiel gegen die SG Viernheim unbedingt gewinnen. Der Tabellenzweite rangiert sechs Punkte hinter Spitzenreiter FV 03 Ladenburg, hat allerdings auch ein Spiel weniger ausgetragen. Im Mannheimer Norden darf also auch noch von der Meisterschaft geträumt werden.

Die Negativserie der Orangenen hat sich nach der 0:2-Heimniederlage gegen den ASV Feudenheim auf 14 Spiele ohne Sieg verlängert. Auch unter dem neuen Trainer Ümit Erdem hat sich bei den Ergebnissen keine Besserung eingestellt. Dabei stand man bei den Spielen in Laudenbach und in Hohensachsen kurz vor einem Erfolg, kassierte aber in letzter Sekunde noch den Ausgleich.

ASV Feudenheim – TSV Amicitia 2

Die Reserve des TSV Amicitia setzt morgen auf ihre Auswärtsstärke, denn alle 15 Punkte wurden auf des Gegners Platz eingefahren. Ob diese Bilanz ausgerechnet beim ASV Feudenheim ausgebaut werden kann, darf allerdings bezweifelt werden, denn die Blau-Grünen sind in den fünf Spielen des neuen Jahres noch ohne Punktgewinn. Bei den Viernheimern ist mittlerweile Niklas Falkenstein als Trainer zuständig, der aber auch noch als Spieler direkt ins Geschehen eingreift.

Gastgeber ASV Feudenheim hat sich nach dem 2:0-Erfolg am vergangenen Sonntag bei der SG Viernheim auf Platz fünf verbessert. Damit hat die Mannschaft von Trainer Markus Kreis den Lokalrivalen DJK überholt und wenigstens ein Saisonziel erreicht. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.04.2019