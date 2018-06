Anzeige

An der Organisation der „interkulturellen Woche“ sind die Stadt Viernheim mit Andrea Ewert vom Hauptamt, die katholische Kirchengemeinde St. Hildegard/St. Michael mit Pfarrer Angelo Stipinovich, Gemeindereferent Herbert Kohl und Anke Winkler sowie der Verein Lernmobil mit dessen beiden pädagogischen Leitern Brigitta Eckert und Gerd Baltes beteiligt.

Bei der Vorstellung des Programms nahm Bürgermeister Baaß die viel beachtetet „Mannheimer Rede“ des ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert im Nationaltheater am 23. April dieses Jahres als Ausgangspunkt: „Was hält unsere Gesellschaft zusammen?“ Lammert kam zu dem Schluss, dass der Zusammenhalt einer Gesellschaft durch Kultur gestiftet wird. Kultur verstanden als Mindestmaß an gemeinsamen Erfahrungen, an gemeinsamen Orientierungen und an gemeinsamen Überzeugungen, die meist über Generationen gewachsen sind. Diese müssten aber sowohl immer neu vermittelt, als auch fortgeschrieben werden. Lammert – so Baaß – spreche nicht nur allein von der Beachtung des Grundgesetzes, sondern von gelebter Praxis und von ihrer stetigen Fortentwicklung. Es komme nun darauf an – so Baaß – diesen Wandel zu gestalten. Indem während der interkulturellen Woche die 15 Thesen (zum Beispiel „Geschlechtergerechtigkeit ist ein Eckpfeiler unseres Zusammenlebens“ oder „Kulturelle Vielfalt ist eine Stärke“) zur Diskussion stehen, wollen die Initiatoren einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und der kulturellen Integration leisten.

Für Brigitta Eckert vom Verein Lernmobil sind besonders die Aspekte der Bildung und der interkulturellen Öffnung des Gemeinwesens von besonderer Wichtigkeit. Pfarrer Angelo Stipinovich freut sich auf das Zusammenleben in der Vielfalt. Nicht Einfalt, sondern Vielfalt sei unsere Stärke. Selbstverständlich gehöre der Islam zu Deutschland.

Wie die Zahlen der kürzlich veröffentlichten polizeilichen Kriminalstatistik 2017 bewiesen – so Stipinovich – dass die Bundesrepublik Deutschland noch nie so sicher wie heute gewesen ist. Er hält die interkulturelle Woche für eine klare Absage an den Populismus. Scherzhaft merkte er an, dass er sich am meisten darauf freue, gemeinsam mit Bürgermeister Baaß am Kurs „Einführung in lateinamerikanische Tänze“ (13. Juni, Haus am Schlangenpfad) teilzunehmen. Für Bürgermeister Baaß ist das Viernheimer Integrationsmodell ein Erfolgsmodell: „Wir haben keine Probleme, und ich will mir auch keine Probleme herbeireden lassen, von Leuten, die noch nie in einer Begegnungssituation mit Migranten standen.“

Die Auftaktveranstaltung zu „Zusammenhalt in Vielfalt“ war eine moderierte Talkrunde mit Bürgermeister Baaß, Pfarrer Stipinovich, Kibreab Habtemichael („Kebi“), dem Vorsitzenden des Ausländerbeirats, Muzaffer Karagöz sowie Brigitta Eckert in der Kulturscheune – wir berichteten. Ab heute gibt es eine Vielzahl von Workshops, Vorleseabende, Kochkurse und kulturelle sowie religiöse Präsentationen.

Zwei besondere kulturelle Highlights sind Benefizveranstaltungen für soziale Zwecke in Viernheim und Burkina Faso: Die musikalische Weltreise des Landespolizeiorchsters (15. Juni, St. Michael) und das Festmenü „Schlemmen für sauberes Wasser“, das von den Viernheimer Integrationslotsen im Haus am Schlangenpfad am 16. Juni zubereitet wird.

