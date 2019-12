Was würde Jesus tun?

Maria und Josef hatten an Heiligabend vor mehr als 2000 Jahren sicher andere Dinge zu tun, als einen Weihnachtsbraten rechtzeitig aus der Röhre zu holen, wie wir ihn heutzutage auf den reich gedeckten Tischen kredenzen. Aber ein Tisch stand in dem kleinen Stall in Bethlehem wahrscheinlich sowieso nicht.

Schon Jesu Geburt fand der Überlieferung nach in bescheidenen Verhältnissen statt. Er selbst war nie ein reicher Mann, predigte Nächstenliebe statt Konsum. Wäre er nicht auferstanden, er würde sich im sprichwörtlichen Grabe umdrehen: Anstatt uns an Weihnachten auf seine Botschaft zu besinnen, schaffen wir uns Besinnlichkeit durch Lichterketten und Lametta.

Seit 2009 ist der Umsatz des Einzelhandels im Weihnachtsgeschäft kontinuierlich gestiegen. Gaben die Bundesbürger vor zehn Jahren noch 78,7 Milliarden Euro aus, rechnet der Handelsverband Deutschland in diesem Jahr mit rund 102,4 Milliarden Euro Umsatz. Aber „unsere Wohnungen und Häuser sind voll“, sagt Margit Schneider vom Umweltverein Kompass und hat Recht mit ihrer Aussage.

Denn mal ehrlich: Wir kommen doch auch ohne den ganzen – oder jedenfalls mit weniger – Schnickschnack am und unterm Weihnachtsbaum aus. Und auch wenn es durch den Klimawandel irgendwann gar nicht mehr schneit – ein Schneemann aus Plastik im Vorgarten bleibt immer kitschig.

Jesus hätte sich mit den Mitgliedern von „Natürlich Viernheim“ bestimmt gut verstanden. Denn das, was die Gruppe durch weniger Konsum für den Umweltschutz tut, ist doch eigentlich nichts anders als die Bewahrung der Schöpfung.

Mittwoch, 18.12.2019