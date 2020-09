Wasser fließt in neuem Bett

Viernheim.Beim nächsten Treffen des Projekts „natürlichViernheim“ am Dienstag, 15. September, um 17 Uhr ist die Renaturierung von Gewässern Thema. Treffpunkt für die Führung mit Ulrich Androsch, dem Geschäftsführer des Wasserverbandes Bergstraße, ist am Parkplatz der Lammschlachterei Baumann, am Pariser Weg. Die europäische Wasserrahmenrichtlinie wird laut einer Pressemitteilung von „natürlichViernheim“ am 23. Oktober zwanzig Jahre alt. Sie fordere, Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen.

Unter anderem gebe es dafür auch auf Viernheimer Gemarkung ein positives Beispiel. In der Nähe des Weinheimer Segelflugplatzes wurden mehrere hundert Meter des Landgrabens in ein neues Bett verlegt. Durch Elemente wie Baumstubben, Störsteine und eine vielfältige Ufergestaltung soll sich dort nach dem Willen der Verantwortlichen ein naturnaher Gewässerabschnitt entwickeln. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.09.2020