Viernheim.Steigende Kosten bei der Innenstadtsanierung und der Rechtsstreit mit dem früheren Musikschulleiter waren und sind vieldiskutierte und -besprochene Themen in Viernheim. In der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wurden diese Vorgänge – mehr oder weniger – aufgearbeitet. Die Fraktionen der CDU, UBV und FDP hatten eine Anfrage zum Wasserspiel auf dem Apostelplatz eingebracht – zur Kostensteigerung, zu den Gründen, zu den Nachbesserungen und zur Abnahme.

Erster Stadtrat Jens Bolze sprach – ohne absolute Zahlen zu nennen – von einer „Steigerung um 110,2 Prozent gegenüber dem Vergabeergebnis“. Eigene Recherchen des „Südhessen Morgen“ haben ergeben, dass das Wasserspiel ursprünglich 100 000 Euro kosten sollte. Legt man die von Bolze genannten 110,2 Prozent zugrunde, dann hätten sich die Kosten auf 210 200 Euro gesteigert.

Die Verdopplung der Kosten – so Baudezernent Bolze – läge an einer lückenhaften Ausschreibung, die vom ausführenden Unternehmen erst vor Ort bemerkt worden sei. Druck- und Abwasserleitungen seien nicht erfasst worden, zudem musste die Anlage in eine geschlossene Platzfläche mit Betonunterbau gebaut werden. Die erste Abnahme im August 2017 war nicht erfolgreich, nach Nachbesserungen des Unternehmens gab es Ende November einen zweiten Termin.