Wasserspiel repariert

Viernheim.Wer gestern in der Innenstadt unterwegs war, hat es gehört und gesehen: Bauarbeiter sind am Wasserspiel auf dem Apostelplatz beschäftigt. „Der Wasserablauf musste optimiert werden“, erklärte Stadtsprecher Hermann Wunderle auf Anfrage. „Bei Vollbetrieb hat sich gezeigt, dass das Wasser phasenweise schlecht abgelaufen ist und in die Schlitzrinne in der Fußgängerzone floss.“ Der bisherige Gully mit der kleiner dimensionierten Abflusswanne wurde durch ein größeres, viereckiges Exemplar ersetzt. Die Arbeiten sollten heute beendet sein.

Das Wasserspiel war im April vergangenen Jahres in Betrieb genommen worden und wurde im Oktober für die Wintermonate stillgelegt. Seine Existenz ist umstritten: Es hat eine Kostensteigerung von 110 Prozent gegenüber dem Ausschreibungsergebnis gegeben, das Wasserspiel kostete rund 220 000 Euro inklusive Tiefbauarbeiten. bur

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019