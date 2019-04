Wechsel an der Spitze

viernheim.Die jüngste Mitgliederversammlung des Fördervereins Evangelische Kirchenmusik Viernheim hat eine Zäsur markiert. Wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt, traten nach 16 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit der bisherige Vorsitzende Reinhart Baehr sowie Schatzmeisterin Ursula Meueler nicht mehr zur Wiederwahl an.

In den neuen Vorstand gewählt wurden Simon Hinrichs als Vorsitzender, Elfie Weber als Schriftführerin und Gudrun Reuter als Kassenwartin. „Der neue Vorstand wird mit neuen Ideen Akzente setzen“, teilte der scheidende Vorsitzende Baehr mit. Er gab einen Überblick und Rechenschaftsbericht über die Entwicklung seit der Gründung des Vereins im November 2002. In dieser Zeit unterstützte der Verein die kirchenmusikalischen Gruppen der Evangelischen Gemeinden in Viernheim pro Jahr mit rund 2000 Euro. Kantor Martin Stein habe in den vergangenen 30 Jahren die Kirchenmusik mit viel Kreativität zu einem Kernstück der Gemeindearbeit entwickelt. Eine Reihe an musikalischen Ereignissen, die laut Baehr „dank ihrer Qualität in Viernheim und darüber hinaus hohe Anerkennung gefunden haben“, wäre ohne die finanzielle Unterstützung durch den Förderverein nicht möglich gewesen.

Wie in den Vorjahren lädt der Förderverein am 28. September zu einer Konzertreise nach Baden-Baden ein. Auf dem Programm steht „Orphée et Eurydice“ von Christoph Willibald Gluck in Form einer Ballettoper des Choreografen John Neumeier. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.04.2019