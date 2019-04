Wechsel an der Spitze

Viernheim.Das Viernheimer Standesamt hat seit wenigen Wochen eine neue Leiterin. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, trat Jacqueline Kursawe die Nachfolge von Walter Haas an. Dieser wurde nach 45 Jahren auf verschiedenen Positionen im Rathaus offiziell von Bürgermeister Matthias Baaß verabschiedet. Bereits im Februar hatte der Magistrat beschlossen, Kursawe die Abteilungsleitung Standesamt und die stellvertretende Leitung des Amtes für Soziales und Standesamt zu übertragen. Das Amt wird von Josef Benz geleitet. Kursawe war die einzige Bewerberin für die hausintern ausgeschriebene Stelle. Sie ist seit 2003 bei der Stadtverwaltung tätig, absolvierte erfolgreich ihre Verwaltungsfachangestellten-Prüfung und wurde 2008 vom Bauverwaltungsamt zum Personenstandsamt versetzt. Am 10. Oktober 2008 wurde sie zur Standesbeamtin des Bezirks Viernheim ernannt. Während ihrer Beschäftigung im Standesamt absolvierte Jacqueline Kursawe erfolgreich eine Fortbildung zur Verwaltungsfachwirtin. Sie war bislang als Sachbearbeiterin im Sachgebiet Standesamtswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und als Standesbeamtin tätig. Im Dezember 2015 wurde sie Ausbilderin bei der Stadtverwaltung.

Das Standesamt hat außerdem neue Öffnungszeiten. Montags, donnerstags und freitags ist es von 8.30 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Neu ist, dass das Standesamt dienstags geschlossen bleibt. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.04.2019