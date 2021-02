Wechselgeld gestohlen

Viernheim.Unbekannte sind am Sonntag, gegen 4 Uhr, in einen Imbiss in der Kettelerstraße, nahe dem Apostelplatz, eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlugen die Täter die Scheibe des freistehenden Gebäudes mit einem Stein ein. Durch das dadurch entstandene Loch kletterten sie ins Innere. Von dort nahmen sie aus der Kasse das Wechselgeld im Wert von etwa 100 Euro mit. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden an der Fensterfront des Gebäudes liegt weitaus höher. Nach Angaben der Beamten beträgt er rund 1000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese sollten sich unter der Telefonnummer 06204/9 37 70 bei den Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) in Viernheim melden. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.02.2021