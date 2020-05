Weg über wacklige Wippe erfordert Mut

Viernheim.Kerstin Manhart legt das große Brett auf den Baumstamm und stellt sich auf die Planke. Vorsichtig steigt Michaela Mann auf die andere Seite und testet, ob die Wippe funktioniert. Die „Gleichgewichtswippe“ ist eine Station des Familienspaziergangs, den das Familienbildungswerk (FBW) organisiert hat. Rund um den Hundespielplatz beim Familiensportpark sind ab sofort verschiedene Aufgaben zu finden, die als Familie bearbeitet und gelöst werden können.

„Wir wollen ein offenes Angebot schaffen für Familien, das jeder einfach nutzen kann“, erzählt Michaela Mann, die beim FBW als Koordinatorin für den Fachbereich Familienzentrum zuständig ist. Die Einrichtung des Bistums Mainz ist seit Wochen geschlossen, die offenen Angebote des Familienbildungswerks können nicht in der bisherigen Form stattfinden, an einer digitalen Lösung wird noch gearbeitet.

„Wir wollen den Kontakt mit unseren Familien aber aufrecht erhalten und haben uns deswegen eine Alternative überlegt“, sagt Michaela Mann. An ihrem Wohnort gebe es schon einen „Familienparcours“, den sie nun für alle Viernheimer Familien ausgearbeitet habe.

Auch für Kinderwagen geeignet

Der besondere Spaziergang startet am Parkplatz des Familiensportparks, wo die Teilnehmer auch ihren Pkw abstellen können. Der Weg führt zunächst zwischen Minigolfanlage und Rollschuhbahn zum Hundespielplatz, dann an den Feldern vorbei durch den Wald und wieder zurück zum Parkplatz. „Die Strecke ist ungefähr einen Kilometer lang und auch für Kinderwagen geeignet“, sagt Kerstin Manhart, Koordinatorin des Opstapje-Programms beim FBW.

Die Strecke wird zur besseren Orientierung mit bunten Bändern markiert. Entlang des Weges warten dann immer wieder Aufgaben auf die Familien, die sie gemeinsam bewältigen sollen. Dabei sind Kooperation, Kreativität und Köpfchen gefragt. Bei den neun Stationen wird auch das örtliche Umfeld einbezogen – die Natur, die Felder, der Wald spielen eine große Rolle. „Die Familien müssen sich das Material für einige Aufgaben selbst in der Umgebung suchen“, nennt Michaela Mann ein Beispiel für das besondere Konzept.

Eine ähnliche Idee wie das Team des Familienbildungswerks hatte auch der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) Viernheim, der eine „Schatzsuche“ organisiert hat. Der Vorstand hatte sich überlegt, wie man die Mitglieder auf andere Gedanken und etwas Abwechslung in den Corona-Alltag bringen kann, wenn keine Veranstaltungen möglich sind.

Rund um die Felder am neuen Friedhof wurde deshalb ein Spaziergang mit Stationen zum Mitmachen und Miterleben organisiert. Die Hinweise auf die Verstecke haben die Frauenbund-Mitglieder über das vereinseigene Infoheft erhalten. So können sich die Frauen an „Witzen to go“ bedienen, kreativ werden und stärkende Impulstexte für die nicht immer einfache Zeit erhalten.

