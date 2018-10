Viernheim.Eine gute Erziehung ist gerade bei Babys und Kleinkindern sehr wichtig. Was aber ist zu tun, wenn der Sprössling einfach nicht zu bändigen ist? Antworten auf diese Frage gab es bei dem Themenabend „Wege aus der Brüllfalle“, zu dem das AWO-Familienzentrum Kirschenstraße eingeladen hatte. Der Turnraum der Kindertagesstätte war bis auf den letzten Platz gefüllt, einige Besucher traten sogar gleich wieder den Heimweg an.

Kita-Leiter Thomas Sebert zeigte sich überrascht über das riesige Interesse an der Veranstaltung, was seiner Einschätzung nach an dem eingeladenen Experten in Sachen Erziehung lag. Gezeigt wurde der Film des Regisseurs und Medienpädagogen Wilfried Brüning, der an dem Abend auch die Moderation übernahm. Der Film „Wege aus der Brüllfalle“ richtet sich an Eltern, macht Mut und zeigt mit Humor neue Wege für typische Alltagssituationen auf.

„Wir alle lieben unsere Kinder, das steht außer Frage. Aber sind Eltern für Kinder als Erziehende erkennbar? Setzen sie die für ihre Kinder so wichtigen Grenzen?“, stellte Brüning zu Beginn gleich mehrere Fragen. Ziel dieses Elternabends war es, den Erziehungsberechtigten eine genauere Vorstellung von ihrer Rolle zu geben. „Eltern fällt es immer schwerer, ein klares Nein gegenüber ihren Kindern zu vertreten. Am liebsten möchten sie nur noch Freunde und Partner ihrer Kinder sein. Diese Einstellung, die leider immer noch in vielen pädagogischen Konzepten zu finden ist, muss früher oder später scheitern“, sagte der Medienpädagoge. Sie verhindere nämlich, dass Kinder klare Grenzen gesetzt bekommen.

Eltern fühlen sich hilflos

Der Film „Wege aus der Brüllfalle“ handelt von dem ganz normalen Erziehungsalltag, in dem Eltern immer wieder die Geduld verlieren und dann doch losbrüllen, obwohl sie sich eigentlich vorgenommen hatten, ruhig zu bleiben. Das Ergebnis solcher Eskalationen sind weinende oder trotzige Kinder und hilflose, frustrierte Eltern, die sich wieder einmal als Versager fühlen.

Genau an diesem Punkt setzt der Film von Wilfried Brüning an. Er vermittelt in einfachen nachvollziehbaren Schritten ein Konzept, mit dessen Hilfe Eltern sich ohne Brüllerei und Androhung von Gewalt durchsetzen und ihre Kinder trotzdem respektvoll behandeln können. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.10.2018