Wege zu einem attraktiveren Carsharing

Viernheim.In Sachen Auto gehen die Meinungen auf mehreren Gebieten auseinander, nicht nur wegen der Auswirkungen des Dieselskandals. Klar ist aber auch, dass es so nicht weitergehen kann, dass ein Verkehrskollaps droht. Auf der Suche nach Alternativen fällt immer wieder der englische Begriff Carsharing. Was steckt aber hinter dem „Autoteilen“? Dazu gab es Antworten bei einem Workshop, zu dem das städtische Brundtlandbüro interessierte Bürger in die Kulturscheune eingeladen hatte.

Die Stadt Viernheim erstellt derzeit ein neues Klimaschutzkonzept. Dabei spielt das Thema Mobilität eine besondere Rolle. Bei mehreren Veranstaltungen haben sich Bürger schon mit ihren Ideen und Erfahrungen eingebracht. Dadurch bekommt das Konzept, neben dem fachgutachterlichen Charakter, auch einen lokalen Aspekt.

Gruppenarbeit zum Austausch

Immer stärker bewegt die Menschen das Thema Verkehr und die Frage, auf welche Weise man in Zukunft mobil sein möchte. Andreas Vondung von den Stadtwerken schilderte kurz die aktuelle Situation in Viernheim und wie man ein Auto mieten kann. Danach ging man unter der professionellen Leitung von Kilian Karg vom Büro Protellus in die Gruppenarbeit über. Dabei galt es, mit Nutzern ins Gespräch kommen und neue Zielgruppen für das Viernheimer Carsharing zu erschließen. Ein halbes Dutzend der Teilnehmer nutzt bereits aktiv das bestehende Carsharing-Angebot.

Der Abend war bestens geeignet für einen Austausch zwischen den aktuellen und potenziellen Nutzern sowie dem Betreiber. Es wurden Bedürfnisse und Probleme thematisiert und diskutiert, wobei schließlich auch Lösungsvorschläge entwickelt wurden.

„Der Workshop hat seinen Zweck voll und ganz erfüllt. Es sind oft Kleinigkeiten, die den Nutzern der Fahrzeuge in der Praxis natürlich zuerst ins Auge fallen. Nicht jeder möchte sich beispielsweise in ein Auto setzen ohne zu wissen, wer vorher damit gefahren ist. In solchen Fällen könnten Duftspray oder Reinigungstücher hilfreich sein“, nannte Vondung einige kleinere Anregungen. Um Neukunden zu gewinnen, wird eventuell bald eine Art Patenschaft angeboten, bei der die Anfänger bei der ersten Nutzung informell eingeführt und begleitet werden. Auch eine Zusammenarbeit mit den örtlichen Fahrschulen kann man sich bei den Viernheimer Stadtwerken vorstellen.

Eine wichtige potenzielle Zielgruppe sind die Berufspendler, die mit dem Rad oder Bus und Bahn ihre täglichen Arbeitswege zurücklegen und nur gelegentlich auf einen Wagen angewiesen sind: für einen großen Einkauf oder einen Wochenendausflug etwa. Auch für Wenigfahrer ist das Angebot interessant. Sie könnten sich als Teilnehmer beim Carsharing die beträchtlichen Fixkosten eines eigenen Wagens sparen.

