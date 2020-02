Viernheim.Der Tennisbezirk Darmstadt (TBD), zu dem auch der TC Viernheim gehört, hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Ab November führt der TBD erstmals eine Winter-Hallenrunde ein. Dies teilte Vorsitzender Steffen Hahn auf der Jahreshauptversammlung mit. Ziele, konkrete Planungen und Modalitäten hierzu stellte im weiteren Verlauf Mitorganisator Jens Helfferich vor, der mit der Organisation von Hallenrunden bereits seit fünf Jahren Erfahrung hat.

„Die Runde wird voraussichtlich im November starten und bis zu den folgenden Osterferien gehen. Gespielt wird bei den Aktiven nach Altersklassen und in der Jugend. Eine entsprechende Ausschreibung für alle Vereine wird in den kommenden Wochen versandt“, erklärte Helfferich. Gespielt werden sollen jeweils zwei Einzel und ein Doppel, wobei sich Mannschaften aus Spielern unterschiedlicher Vereine ebenfalls anmelden können. Nach einem ersten Orientierungsjahr auf einer Spielebene soll die Runde ab 2021/22 in drei Leistungsklassen – Kreisliga, Bezirksliga, Bezirksoberliga – ausgerichtet werden. Hahn betonte aber, dass es zur Umsetzung der neuen Idee weiterer Hallenkapazitäten bedürfe. Entsprechend werden alle südhessischen Clubs, die über eine Halle verfügen, zeitnah angeschrieben.

Insgesamt äußerte sich Hahn in seinem Rechenschaftsbericht über das Jahr 2019 zufrieden: „Die Zusammenarbeit mit dem Hessischen Tennis-Verband und den untergeordneten Kreisvorständen ist gut. Die Mitgliederentwicklung gegen-über 2018 ist bei einem maginalen Minus von 0,11 Prozent praktisch unverändert geblieben.“ Dies sei mit ein großer Verdienst der Vereine, denen es zunehmend gelinge, „mit viel Engagement ihre Mitglieder zu binden oder vor allem neue hinzu zugewinnen“, so Hahn. Ebenfalls positiv sei die große Beteiligung von über 91 Prozent der TBD-Vereine an der vom Deutschen Tennis-Bund (DTB) und den Landesverbänden jährlich veranstalteten Aktion „Deutschland spielt Tennis“ gewesen. Seit 1. Februar – und bis 31. März – können sich die Clubs hier für die Aktion 2020 erneut anmelden.

Einheitliches Regelwerk in Arbeit

Zudem begrüßte Hahn, dass der nationale Dachverband weiter emsig daran feilt, innerhalb aller Landesverbände ein einheitliches Regelwerk aufzustellen. Steffen Hahn: „Dies halte ich für sehr wichtig. Ich kenne keine andere Sportart, bei der es innerhalb von Wettkämpfen unterschiedliche Regularien gibt.“ Beim DTB hat man sich als Ziel gesetzt, dies bis Ende 2021 umzusetzen. Eine erfreuliche Nachricht hatte Hahn zudem für alle Vertreter der fünf Tenniskreise. Auch 2020 wird der Bezirk die Teilnahmegebühren für die Starter bei den jeweiligen Kreis-Jugendmeisterschaften übernehmen.

Im weiteren Verlauf der Mitgliederversammlung legten die einzelnen Ressortleiter und Referenten ihre Einzelberichte vor. Auf der Bezirks-Homepage (tennis-tbda.de) sind diese detailliert veröffentlicht. Sportwart Jörg Allendorf freute sich darüber, dass die Starterzahlen bei den Bezirksmeisterschaften um gut zehn Prozent angestiegen sind: „Hier sind wir auf einem guten Weg. Aber es geht sicherlich noch mehr“, stellte er fest. Die Titelkämpfe der Aktiven und Altersklassen finden in diesem Jahr anlässlich seines 50-jährigen Bestehens vom 28. Mai bis 1. Juni beim TC Groß-Zimmern statt.

Roland Ohnhacker bescheinigte dem Vorstand in seiner Funktion als Kassenprüfer ein „ordnungsgemäß geführtes Zahlenwerk“. Anschließend wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Mit Stefan Hofmann, der sich als Nachfolger von Steffen Junk künftig um das Referat „Schulsport“ kümmert, sowie Stefan Oser, der den Bereich „Umwelt“ übernimmt, wurden zwei neue Mitglieder in den Vorstand gewählt. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.02.2020