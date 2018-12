Weihnachten mal anders erzählt

Ackermann liest die etwas andere Weihnachtsgeschichte. © JR

viernheim.Beim Lebendigen Adventskalender dreht sich alles um Weihnachten. Die Gemeinschaftsaktion von City-Gemeinschaft und Stadt Viernheim (Wirtschaftsförderung und Kommunales Freizeit- und SportBÜRO) verbreitet an den 24 Tagen bis Heiligabend Besinnlichkeit auf vielfältige Art und Weise. Außergewöhnlich war dabei sicher die Lesung von Stefan Ackermann am vergangenen Freitag im Eiscafé Riviera, sehr zur Freude der Zuhörer.

Der Literaturexperte hatte sich das Buch „Als Maria Gott erfand“ von Jürgen Wertheimer mit einer recht eigenwilligen Interpretation der heiligen Geschichte ausgesucht.

Josef liebt das Theater

„Maria hat es weiß Gott nicht leicht. Denn kurz nach der Hochzeit stellt sich heraus, dass Josef schwul ist. Sogleich lässt sich Maria auf eine Affäre mit dem Wanderprediger Johannes ein. Doch die Folgen lassen nicht lange auf sich warten: Sie wird schwanger. Und da reift in Maria, die sich schon immer zu Höherem berufen fühlte, und Josef, der dem Theater verfallen ist, der Plan, zur bevorstehenden Geburt ihres Sohnes eine Geschichte zu erfinden, die nur deshalb funktionieren kann, weil sie so unglaublich ist. Eine Geschichte, an die noch heute Millionen von Menschen glauben.“

Weiter geht es beim Lebendigen Adventskalender Viernheim im Hinterhof von Radhaus Hofmann mit Adventsgeschichten der Kita St. Michael (heute), im Café Rall mit Klanggeschichten der Kita Arche Noah (Dienstag) und Lesungen in der Buchhandlung Schwarz auf Weiß (Mittwoch), Weihnachtsliedern der Musikschule auf dem Rathausvorplatz (Donnerstag) und Musik und Geschichten in der Seniorenbegegnungsstätte (Freitag). Beginn der Veranstaltungen des Lebendigen Adventskalenders ist jeweils um 17 Uhr. JR

