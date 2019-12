Weihnachtliche Klänge bei Kerzenschein

Viernheim.Schon seit 20 Jahren gibt es in St. Michael immer am dritten Adventssonntag ein Konzert für Gläubige und Musikliebhaber. Diesmal stand die auch als Wortgottesdienst gedachte Veranstaltung unter dem Titel: „Meditative Musik und Adventsgedanken“. Unter der musikalischen Gesamtleitung von Hermann Wunderle bekamen die Zuhörer in der voll besetzten Michaelskirche ein abwechslungsreiches, stimmungsvolles sowie anspruchsvolles Programm geboten.

Hunderte von brennenden Kerzen sowie der Adventskranz verbreiteten während des Konzerts in dem schlichten Kirchenraum eine besondere adventliche Stimmung. Begrüßt wurde das Publikum von der Leiterin des Wortgottesdienstes Heike Höffer, die auch zum Abschluss den Segen für alle Anwesenden aussprach. Wie immer führte Susanne Wunderle sehr lebendig durch das Programm. Das Konzert begann mit dem Orgelvorspiel in Form einer Weihnachtspastorale von Bernd Hauptfleisch. Mit dem schwedischen Kirchenlied: „Kann ein Kind uns Hoffnung geben“ hatte die in Viernheim renommierte Musikgruppe Fiddler’s Red ihren ersten Auftritt. Seit der Gründung im Frühjahr 2017 haben sich Engelbert Renner, Eva-Maria Renner, Monika Enger und Frank Enger schon eine große Fangemeinde in Viernheim „erspielt“. Die Bandbreite reicht von mittelalterlichen Gesängen über Irish Folk und Traditionals bis hin zu deutschen Eigenkompositionen. Weitere Stücke in melancholisch zartem Stil waren „Maria durch ein’ Dornwald ging“ und „The Angel Gabriel“. Heike Höffer, Stefanie Lamberth und Hedwig Fieseler trugen zwischen den Musikstücken Adventsgedanken in Texten wie „Jauchze laut – Jerusalem“ oder „Dem Stern folgen... und ehrfürchtig danken für das Leben“ vor. Anschließend sang die Gemeinde die Kirchenlieder „Tochter Zion“ und „Maria durch ein’ Dornwald ging“.

Von der Empore aus spielte der talentierte und engagiert Trompeter Manuel Thomas die melancholische „Morricone’s Melody“. Es folgte der Kirchenchor St. Hildegard-St. Michael, unter der Leitung von Christoph Wunderle und brachte alpenländische und klassische Advents- und Weihnachtslieder besonders ergreifend zur Geltung.

Ein Höhepunkt waren auch die beiden Auftritte des in der Viernheimer Musikszene bekannten Klarinettisten Kai Schneider, zunächst mit dem Concertino B-Dur von Gaetano Donizetti und später „Als die Welt verloren“ und „New World“. Mit seinem Titel „Go Tell It On The Mountain“ leitete er vom besinnlichen zum beschwingten Teil des Konzerts über. Warm ums Herz wurden dem Publikum beim Auftritt des „Viernheimer Caruso“, dem Tenorsolisten Kurt Denk, der von Hermann Wunderle am Keyboard begleitet wurde. Mit dem „Christrosenlied“ und mit einen furiosen Schlussakkord bei „Als die Welt verloren, Christus ward geboren“ zog er das Publikum in seinen Bann.

Gemeinde summt mit

Lange erwartet wurde auch Hans-Günter Schmidt mit seiner Mundharmonika. Bei „Tochter Zion“ und „Kling Glöckchen, klingelingeling“ summte die ganze Fangemeinde mit. Mit den zweiten Auftritten des Trompeters Manuel Thomas, des Kirchenchors und von Fiddler’s Red – diesmal mit dem romantisch-weihnachtlichen Liebeslied „Fairtale of New York“– kam das Konzert „Advent in St. Michael“ zu seinem Ausklang. Einem Wortgottesdienst angemessen, sang die Gemeinde schließlich „Freut Euch des Herrn, denn er ist nah“ und betete das Vater unser. kos

