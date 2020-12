Weihnachtsgeschenke für Kinder und Senioren

Viernheim.Das Projekt „Viernheimer Weihnachtsbaum“ der Initiative „Wir Unternehmen für Viernheim“ (WufV) hat in den vergangenen Jahren schon bei einer Vielzahl von bedürftigen Menschen für ein frohes Fest gesorgt. Daran ändert sich auch in Zeiten der Corona-Pandemie nichts, auch wenn die gesetzlichen Vorgaben für Änderungen gesorgt haben. So muss unter anderem die abschließende Weihnachtsfeier samt Bescherung im katholischen Sozialzentrum ausfallen. „Stattdessen werden die Geschenke dort an vier Terminen übergeben“, beschreibt WufV-Sprecherin Karin Maliske das geänderte Prozedere.

Im Vorfeld mussten die Mitglieder der Projektgruppe eine neue Vorgehensweise ausarbeiten, um diesmal 60 Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren sowie 60 Senioren der Altersklasse 60 plus aus bedürftigen Verhältnissen glücklich zu machen. Unter anderem wurde darauf verzichtet, dass auf den Teilnehmerkarten individuelle Wünsche aufgeführt werden konnten, damit die Spender sich nicht auf Einkaufstour begeben mussten. Es genügte, die Zettel vom Baum in der Sparkassenfiliale Schulstraße zu pflücken und den Gegenwert der Weihnachtstüten in Höhe von 30 Euro zu entrichten.

In Handarbeit gefüllt

Vor Kurzem wurden die Geschenktüten in Handarbeit gefüllt. Für die Senioren gibt es neben einem 30-Euro-Einkaufsgutschein der City-Gemeinschaft noch Weihnachtsgebäck, Nüsse, Lebkuchen, Säfte, Marmelade und Tee. In den Tüten der Kinder befinden sich Einkaufsgutscheine für die Buchhandlung Schwarz auf Weiß und Karstadt/Kaufhof über je 15 Euro. Zusätzlich gibt es noch Süßigkeiten und Spielsachen. Dazu kommen noch 120 Glückwunschkarten, die von Barbara Schmitt-Haas, Wolfgang Hofmann, Rolf Jahn, Martina Bartzsch, Karin Maliske und Karlheinz Neumann eigenhändig unterschrieben wurden.

„Auch wenn vieles geändert werden musste, hat die Zusammenarbeit im Projektteam wieder viel Spaß gemacht. Ein Dankeschön geht natürlich an alle Spender der Weihnachtstüten sowie die City-Gemeinschaft, die städtische Wirtschaftsförderung, die Sparkasse Starkenburg, Karstadt/Kaufhof und Edeka-Zimmermann für die Unterstützung“, freute sich Karlheinz Neumann über die gelungenen Kooperationen. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.12.2020