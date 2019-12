Weihnachtslieder in mehreren Sprachen erklingen

Viernheim.„Advent in St. Michael“ findet in diesem Jahr bereits zum 20. Mal statt. Für das Konzert, dass am Sonntag, 15. Dezember, in der Michaelskirche beginnt, haben die Veranstalter ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Dazu gehören die Gruppe Fiddler‘s Red, der katholische Kirchenchor St. Hildegard-St. Michael, Kai Schneider (Saxophon und Klarinette), Manuel Thomas (Trompete), Organist Bernhard Hauptfleisch, Tenor Kurt Denk und Hans-Günter Schmidt (Mundharmonika). Heike Höffer, Stefanie Lamberth und Hedwig Fieseler präsentieren Adventsgedanken. Die Moderation übernimmt Susanne Wunderle. Eröffnet wird das Konzert mit einem adventlich-weihnachtlichen „Pastorale“, gespielt von Bernhard Hauptfleisch.

Vielstimmiger Gesang

Die vier Musiker von Fiddler´s Red präsentieren deutsche, schwedische und englische Advents- und Weihnachtslieder wie „Kann ein Kind uns Hoffnung geben“ (schwedisches Lied mit deutschem Text von Eva-Maria Renner), „Maria durch ein Dornwald ging“ (deutsches Adventslied im Fiddler’s Red-Arrangement), „The Angel Gabriel“ (englischsprachiges Adventslied, ursprünglich aus dem Baskenland stammend), „God Rest You (ein kurzes Arrangement aus zwei englischsprachigen weihnachtlichen Liedern), „Angelus Ad Virginem“ (alter lateinischer Verkündigungshymnus in englischer Übersetzung) und „Fairytale Of New York“ (modernes „Weihnachtsvorabendlied“ von der irischen Gruppe The Pogues). Dabei kommen Instrumente wie Dudelsack, Geige, Flöte, Tin Whistle, Gitarre, Kontrabass und Bodhrán, die „irische Urtrommel“, zum Einsatz, ebenso wie mehrstimmiger Gesang. Danach präsentiert der Kirchenchor St. Hildegard-St. Michael unter der Leitung von Christoph Wunderle alpenländische und klassische Advents- und Weihnachtslieder. Zu hören sind „Advent is a Leucht’n, a Licht in der Nacht“, „In tiefer Nacht trifft uns die Kunde“, „Im Dunkel naht die Weihnacht“ sowie „Neigt sich’s Jahr adventlich“, „Weihnachtswiegenlied“ und „Süßer die Glocken nie klingen“.

Der Viernheimer Trompeter Manuel Thomas wird bei dem Konzert unter anderem das Stück „Morricone Melodie“ sowie „Hark The Herald Angels Sing“ spielen. Begleitet wird er dabei von Christoph Wunderle am Klavier. Der Tenorsolist Kurt Denk ist seit Beginn bei „Advent in St. Michael“ dabei. Auch das diesjährige Konzert bereichert er mit dem Christrosenlied.

Mundharmonika-Spieler Hans-Günter Schmidt ist ebenfalls seit 20 Jahren bei den Konzerten in St. Michael dabei. In Viernheim bekannt ist auch Kai Schneider. Während er sein Hauptinstrument Klarinette mehrere Jahre studiert hat, hat er sich das Saxophonspielen danach autodidaktisch beigebracht. Der Eintritt zu dem Konzert am Sonntag ist kostenlos. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.12.2019