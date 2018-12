Weihnachtsmann und Sonnenschein

Viernheim.Frohe (und wohl auch sonnige) Weihnachten wünscht uns die neun Jahre alte Lina mit diesem farbenfrohen Bild vom Weihnachtsmann und seinem vollgepackten roten Schlitten. Die Geschenke liegen parat, und auch die rotnasigen Rentiere sind schon voller Vorfreude auf das mit schnellen Schritten nahende Weihnachtsfest. Lina, die junge Bildkünstlerin, wohnt in Mannheim und ist die Enkelin von Claudia und Hans Bohl aus Viernheim. „Hier bei uns hat sie ihr Malstudio“, sagt Claudia Bohl, die das schöne Bild kurzerhand an die „Südhessen Morgen“-Redaktion geschickt hat. Bohl leitete früher Aquarellmalkurse an der Viernheimer Volkshochschule und hat natürlich ein Auge für kleine Kunstwerke. Wenn Lina die Viernheimer Großeltern besucht, greift sie in ihrem Malstudio immer wieder gerne zu den Stiften. „Es ist für mich eine Freude, wenn Lina malt“, sagt Claudia Bohl. Und für uns beim „Südhessen Morgen“ natürlich auch! gna

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.12.2018