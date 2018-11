Weihnachtstruck setzt sich bald in Bewegung

Viernheim.Offiziell beginnt die Aktion Weihnachtstrucker der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) am Samstag, 24. November. Dabei werden von den Johannitern bis zum 16. Dezember von ehrenamtlichen Helfern wieder Hilfspäckchen für notleidende Kinder, Familien, alte Menschen und Menschen mit Behinderung in Südosteuropa gesammelt. Im vergangenen Jahr wurde 480 Pakete abgegeben, eine stolze Zahl, die man diesmal gerne übertreffen würde.

Unterstützt wird die Aktion auch von Bürgermeister Matthias Baaß, der zusammen mit Björn Hörnle, Kai Jugenheimer und Semih Ayranci von den Viernheimer Johannitern das erste Päckchen geschnürt hatte. „Eigentlich wollte ich die Sachen besorgen, aber unser Pressechef Hermann Wunderle bestand darauf, selbst einzukaufen“, ließ Baaß seinem Mitarbeiter den Vortritt. Gut 25 Euro sind die Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und Spielsachen wert. „Bei dieser Aktion wissen die Spender ganz genau, dass ihre Sachen bei den entsprechenden Personen ankommen und nicht irgendwo verschwinden. Deshalb kann ich nur empfehlen, mitzumachen“ hofft Baaß auf einen großen Zuspruch. Die Hilfsorganisation bittet auch in diesem Jahr wieder Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine, entsprechende Hilfspäckchen zu spendieren.

Hilfsorganisation drittes Mal dabei

„Viele Menschen in Südosteuropa leiden besonders in den Wintermonaten große Not und Hunger. Oft fehlt es am Allernotwendigsten“, weiß Kai Jugenheimer, Assistent des Regionalvorstands der Johanniter. „Die Päckchen sind für viele Menschen dort ein echtes Stück Überlebenshilfe und werden wie ein wahrer Segen in Empfang genommen.“ Die Johanniter nehmen zum dritten Mal an der Aktion teil, die vor 25 Jahren von den Kollegen in Bayern ins Leben gerufen wurde.

Die Päckchen können bis zum 16. Dezember in den Dienststellen der Johanniter in Viernheim und Ludwigshafen abgegeben werden. Die Adressen und Öffnungszeiten sind im Internet unter der Adresse johanniter.de/weihnachtstrucker abrufbar. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag starten dann die rund 100 ehrenamtlichen Fahrer der Johanniter-Weihnachtstrucker ihre mehrtägige Reise nach Albanien, Bosnien und Rumänien. An zentralen Ausgabestellen können die Päckchen mit Hilfe langjähriger Partnerorganisationen vor Ort persönlich von den Empfängern entgegen genommen werden.

Nicht nur mit Päckchen, auch mit Geldspenden kann man den Weihnachtstruckern unter die Arme greifen und den Transport der Pakete und die Koordination des Projektes unterstützen. Das Spendenformular befindet sich auf der Weihnachtstrucker-Homepage, an den jeweiligen Abgabestellen oder man spendet auf das Konto der JUH e.V. mit der IBAN DE89 3702 0500 0004 3030 02; Stichwort: Weihnachtstrucker.

