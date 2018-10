Weinanbau heute und früher

Viernheim.Am Donnerstag, 18. Oktober, sind die Frauenbund-Mitglieder und alle Interessierten zu einer Führung eingeladen. Im Gerberbachviertel in Weinheim erfahren die Teilnehmer Interessantes über den Weinanbau heute und in früheren Zeiten. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Viernheimer OEG-Bahnhof, die Führung beginnt um 16 Uhr. Ein Fahrdienst von der Haltestelle in Weinheim bis zum Marktplatz für Frauen mit Gehbeschwerden wird angeboten. Nach der Gerberbachviertel-Führung besteht die Möglichkeit zur Einkehr. Der Preis für die Führung beträgt sechs Euro, dazu kommen die Fahrtkosten und die persönlichen Ausgaben im Restaurant. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.10.2018