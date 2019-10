Weite Auswärtsfahrt mit zwei Punkten belohnt

Viernheim.Die Handballerinnen des TSV Amicitia haben zwei wichtige Punkte gegen die HG Königshofen/Sachsenflur geholt. Von der weiten Auswärtsfahrt brachte das Team einen 26:25-Erfolg mit.

Den Viernheimer Damen fiel es anfangs schwer, ins Spiel zu finden, zumal Königshofen mit einer aggressiven und gut funktionierenden Abwehr startete. Es kam vermehrt zu technischen Fehlern im Angriff, die es dem Gegner leicht machten, im Tempogegenstoß die Bälle zu verwerten. Auch die Absprachen in der Abwehr fehlten, was die Spielerinnen von Königshofen eiskalt ausnutzen. So hatten sich die HG-Damen bereits in der 9. Minute mit vier Toren von Viernheim abgesetzt (7:3).

Die Auszeit von Trainerin Steffi Dietrich brachte die Wende. Man spielte nun konzentrierter, stand in der Abwehr konstanter und konnte in der 18. Spielminute zum 9:9 ausgleichen. Tamara Mohr konnte sogar zur erstmaligen Führung abschließen, die aber nicht bis zur Halbzeitpause hielt (16:14).

Die Trainerin forderte ihr Team auf, in der zweiten Hälfte die technischen Fehler zu minimieren und sich besser abzusprechen. Jedoch war zunächst Königshofen am Zug und baute die Führung wieder auf vier Tore aus (18:14). Der TSV Amicitia hielt aber an seinem Konzept fest: Die offensive Manndeckung gegen die stärkste Spielerin der HG brachte Ruhe in die Abwehr. Königshofen gelang von der 34. bis zur 48. Minute nur ein einziger Treffer, während die Viernheimer Damen zum 20:20 ausgleichen konnten. Dann drehte Tamara Mohr auf, die selbst aus schwierigen Situationen heraus traf. Mit fünf Toren in Serie brachte sie ihr Team vorentscheidend in Führung (25:22). Das ließen sich die TSV-Amicitia-Damen nicht mehr nehmen und feierten einen knappen Auswärtssieg, in der Badenliga-Tabelle sind sie auf Platz vier geklettert.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard, Katharina Haas; Tamara Mohr (11), Julia Fischer (7), Lara Günther (4), Lisa Stein (2/1), Lena Schaal (1), Beatrice Leuthner (1), Sophia Niesel, Lea Schmitt, Elisa Leusmann, Celine Schütz, Pia Neuhäuser. su

