Weiterbildung für Vereinsmitglieder

Lampertheim.Am Samstag, 16.Februar, findet ein Seminar zur Sicherheit bei Auftritten und Vorträgen statt. Eingeladen sind alle Vereinsmitglieder, die auf ehrenamtlicher Basis arbeiten. Thema des Seminars die Vorbereitung und der Aufbau einer Präsentation sein. Weitere Schwerpunkte: Körpersprache, eine treffende Sprechweise und die Wortwahl. Ziel ist die Vermeidung von Angst bei Präsentationen.

Die Teilnehmer lernen, sich selbst zu präsentieren, um Kompetenz auszustrahlen. Leiterin des Seminars ist Christa Garst. Beginn der Veranstaltung ist um 9 Uhr in der Alten Schule in Lampertheim in der Römerstraße 35. Kontakt und Anmeldung bei: Volkhochschule Lampertheim, Christiane Borchert und Petra Stöckinger, 06204/935-364 und über vhs@lampertheim.de. red

