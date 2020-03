Weitere Absagen

Viernheim.Die Corona-Krise führt zu weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens:

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen der Auferstehungsgemeinde finden bis mindestens 19. April nicht statt. Das Gemeindebüro ist für Besucher geschlossen, aber erreichbar unter Telefon 06204/29 99 oder per E-Mail an auferstehungsgemeinde.viernheim@ekhn.de.

Der Vogelpark bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Der politische Stammtisch der CDU (Mittwoch, 25. März) fällt aus.

Das Frühlingskonzert der Starkenburg Philharmoniker am 29. März im Bürgerhaus wird aufgrund der Corona-Pandemie ersatzlos abgesagt. Erworbene Eintrittskarten werden an der Vorverkaufsstelle der Städtischen Musikschule Viernheim zurückerstattet, sobald die Einrichtung wieder ihren regulären Betrieb aufnimmt. Zahlungen per Überweisung werden nach einer E-Mail an info@starkenburg-philharmoniker.de schnellstmöglich zurücküberwiesen. Weitere Informationen gibt es unter www.starkenburg-philharmoniker.de oder telefonisch unter 06204/ 98 84 03.

Ohne Bezug zu Corona macht die Stadtverwaltung in einer Mitteilung darauf aufmerksam, dass das Bürgerbüro am kommenden Samstag, 21. März , geschlossen ist. Zudem bearbeitet das Bürgerbüro bis auf Weiteres keine Angelegenheiten mehr, die Kraftfahrzeuge betreffen. red

