Viernheim.Für den Tafelladen im katholischen Sozialzentrum werden weitere Helfer gesucht. In den vergangenen Wochen hatten die Mitglieder von kirchlichen Jugendgruppen zweimal wöchentlich bis zu 100 Hauslieferungen übernommen. Nun müssen die Jugendlichen wieder in die Schule. „Ein zusätzlicher Bedarf an Hauslieferungen“ ist aber geblieben, heißt es in einer Pressemitteilung. Daher suchen die Verantwortlichen zwei Gruppen von jeweils zwei Personen, die dienstags und freitags von 12 bis 15 Uhr Bedürftigen eine Kiste mit Lebensmitteln vorbeibringen. Nähere Informationen gibt es bei Herbert Kohl unter Telefon 06204/78 920 13 oder per E-Mail an hkohl@katholische-kirche-viernheim.de. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.05.2020