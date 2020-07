Weitere Infizierte in Viernheim

Viernheim.. Zwei weitere Personen aus Viernheim sind am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das schreibt das Landratsamt des Kreises Bergstraße in einer Pressemitteilung. Insgesamt gibt es damit 54 nachgewiesene Corona-Fälle in der Stadt. 49 dieser Infizierten gelten inzwischen als genesen. Auch am Dienstag hatte das Gesundheitsamt einen neuen Infektionsfall für Viernheim gemeldet. Im gesamten Kreis wurden bisher 401 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen sind 380 genesen. Laut der Mitteilung befindet sich zurzeit ein Patient wegen einer Corona-Infektion in einem Bergsträßer Krankenhaus. red

