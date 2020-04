Weitere Sitzungen abgesagt

Viernheim.Die Auswirkungen der Corona-Krise sind auch in der Viernheimer Kommunalpolitik deutlich zu spüren. Im Eiltempo – und mit dem gebotenen Abstand – haben die Stadtverordneten zuletzt am 20. März im Bürgerhaus getagt. Die für Freitag, 24. April, vorgesehene Parlamentssitzung wurde nun sogar komplett abgesagt. Das teilte Norbert Schübeler am Dienstag dem „Südhessen Morgen“ mit. Der

