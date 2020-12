Weiterer Wohnbereich betroffen

Viernheim.Im Forum der Senioren verschärft sich das Corona-Geschehen. Nachdem in den vergangenen Tagen im Wohnbereich „Hochhaus“ insgesamt 13 Bewohner, neun Mitarbeiter sowie ein Beschäftigter eines Dienstleisters positiv getestet wurden, gingen am Freitagnachmittag weitere positive Ergebnisse ein. Das teilte das Pflegeheim mit. Betroffen ist der Wohnbereich 3, bei dem das Gesundheitsamt am 8. Dezember alle Bewohner und das eingesetzte Personal getestet hatte. Hier sind weitere neun Bewohner sowie vier Mitarbeiter infiziert.

Zu den Positiv-Fällen gehört auch ein 89-jährige Bewohnerin, die am 9. Dezember verstorben ist. Die Bewohnerin war erst wenige Tage zuvor von einem Krankenhaus in die Einrichtung aufgenommen worden. Eine Aufnahme der Bewohnerin sei bereits Anfang November geplant gewesen, heißt es in der Mitteilung. Sie sei im Krankenhaus aber mehrfach positiv getestet worden. Nach einem Negativtest sei sie am 25. November aufgenommen worden. „Wir haben bis zu dem Tod der Bewohnerin keinerlei Covid-19-Symptome beobachten können. Die Bewohnerin wies umfangreiche Vorerkrankungen auf“, so Pflegedienstleiterin Sandra Schnepf.

Einem weiteren Bewohner des Wohnbereichs „Hochhaus“, der positiv getestet wurde, gehe es aktuell ebenfalls nicht gut. Aber auch hier spielen laut Pflegedienstleitung umfangreiche Vorerkrankungen eine Rolle. Bei allen anderen Bewohnern seien aktuell keine Auffälligkeiten zu beobachten. Bei den Mitarbeitern gebe es nicht von allen Rückmeldung. „Wir wissen allerdings von einer Mitarbeiterin, dass sie verstärkt Symptome entwickelt hat“, so Betriebsleiter Jürgen Hoock. Das Heim werde zum Jahresende im Krisenmodus bleiben müssen. Zur Sicherstellung der Versorgung Bewohner müsse die Einrichtung tief in die vorhandenen Organisationsstrukturen eingreifen. Alle Maßnahmen seien eng mit dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht abgestimmt.

Am Montag wird das Gesundheitsamt erneut Tests durchführen. Im Fokus steht diesmal die Gesamteinrichtung mit allen Bewohnern und Beschäftigten. Ausgenommen sind lediglich positiv getestete Mitarbeiter, die in das Testzentrum in Heppenheim eingeladen werden. Es werde sich dann herausstellen, ob weitere Einrichtungsteile betroffen sind, schreibt das FdS. Die 35 PCR-Tests, die am 9. Dezember bei nahezu allen Mitarbeitern der verbleibenden Wohnbereiche durchgeführt wurden, seien negativ ausgefallen.

Aus ganz Viernheim wurden am Freitag nach Angaben des Landratsamts des Kreises Bergstraße elf neue Fälle gemeldet. In der Stadt sind momentan 112 aktive Fälle bekannt. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.12.2020