Weiterhin ungeschlagen

Viernheim.Die Fußballfrauen des TSV Amicitia sind auch nach dem siebten Spiel in der Verbandsliga ungeschlagen. Im Heimspiel setzten sie sich gegen den Tabellenfünften VfK Diedesheim mit 4:1 (2:0) durch.

Viernheim startete schwungvoll und ging schon nach 13 Minuten in Führung. Luisa Weber köpfte eine Flanke von Rabea Ronellenfitsch zum 1:0 ins Tor. Vor dem 2:0 schlug Weber einen Traumpass auf Ronellenfitsch, deren Hereingabe musste Annika Stellmacher nur noch einschieben. Diedesheim hatte in der ersten Hälfte nur wenige Offensivaktionen, die aber allesamt an der Viernheimer Viererkette endeten.

Gerade einmal drei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Stellmacher mit einem platzierten Flachschuss auf 3:0. Die Gastgeberinnen verwalteten das Spiel, den Gästen fehlten die Mittel, um sich gefährlich vors Viernheimer Tor zu spielen. Eine Unkonzentriertheit des TSV Amicitia führte dann aber zum 3:1-Anschlusstreffer (81.). Nahezu mit dem Schlusspfiff wurde der alte Abstand wieder hergestellt, als eine Hereingabe von Denise Stricklan von der VfK-Spielerin zum 4:1-Endstand ins eigene Gehäuse verlängert wurde.

Am morgigen Donnerstag geht es für die Fußballerinnen zur SG Heidelberg-Kirchheim. Im Duell der Verbandsligisten wird um den Einzug ins Viertelfinale des badischen Pokalwettbewerbs gespielt. Anpfiff des Achtelfinals ist um 18.30 Uhr.

TSV Amicitia: Kim Stricklan; Lara Barth (64. Mara Jost), Pauline Kloskalla (67. Manuela König), Blerina Rexhepi (54. Pia Kielmann), Rabea Ronellenfitsch, Annika Sonn, Annika Stellmacher, Natasa Troumpouki, Luisa Weber (57. Denise Stricklan), Annika Weidner, Luisa Wüst. su

