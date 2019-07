Weltmeistertitel bleibt in Viernheim

Viernheim.Nicht einmal ein Fischernetz im Propeller kann Philip Salobir stoppen. Obwohl sich der 18-jährige Viernheimer im Rennen um die Poleposition der diesjährigen Weltmeisterschaft mit seinem Jetski in ein Plastiknetz verstrickte und dadurch nur von Position fünf aus starten konnte, gewann er am Ende den Titel – zum zweiten Mal in Folge. „Es ist ein schönes Gefühl, weil es das wichtigste Rennen in der Saison ist“, sagt Salobir. Und in der Szene sei jetzt klar: Der Sieg im vergangenen Jahr war keine Eintagsfliege.

Anders als im Vorjahr trat der Viernheimer diesmal bei der Weltmeisterschaft der „Union Internationale Motonautique“ auf Sardinien nicht in zwei Klassen an, sondern nur in einer. „Ich habe mich auf die Klasse GP4 konzentriert“, sagt der 18-Jährige. In dieser Klasse hatte er 2018 den Weltmeistertitel geholt. Die Konzentration auf nur eine Rennmaschine erwies sich auch als gut, denn die beiden Wochen vor dem Start verliefen sehr hektisch. „Wir mussten den Jetski ganz umbauen, weil sich das Reglement geändert hat“, erzählt Salobir.

Ansonsten fühlte sich der junge Sportler bei dem Wettkampf schon wie ein alter Hase. „Ich war nicht nervös“, erklärt Salobir. „Ich hatte dieses Mal mehr Erfahrung.“ Sein Ziel: Alle drei Läufe des Weltmeisterschaftsrennens gewinnen, um den Titel sicher zu verteidigen.

In der letzten Kurve überholt

Nach dem Malheur mit dem Fischernetz im Rennen um die Startposition lief auch erst einmal alles glatt – und Salobir begann vom Sieg zu träumen. „Als ich den ersten Rennlauf gewann, war mir klar, wenn ich keine Fehler mache und etwas Glück habe, kann ich den Titel wieder holen“, erzählt er. Aber ausgerechnet im dritten und letzten Lauf hakte es dann. „Da war mein Start nicht perfekt, und ich war an zweiter Position“, erinnert er sich. Aber so einfach wollte sich der Viernheimer nicht geschlagen geben. „Ich habe bis zuletzt gekämpft und in der letzten Kurve meinen Konkurrenten überholt“, sagt er stolz. Durch die Siege in allen drei Läufen war damit klar: Der Weltmeistertitel geht erneut nach Viernheim.

Was für ihn das Schönste an seinem Erfolg ist? „Der Pokal, der Titel, die Feier in Monaco – das sind alles schöne Dinge“, sagt Salobir. „Aber am schönsten ist es, mein Ziel wieder erreicht zu haben.“

Für die restliche Saison fährt der Viernheimer jetzt mit der Startnummer 1 auf dem Trikot – und gleich zwei Riesenerfolgen in der Tasche. „Ich habe gerade mein Abitur gemacht“, sagt Salobir stolz. Gleich nach den bestandenen Prüfungen an der Carl-Benz-Schule in Mannheim stand aber wieder der Sport im Mittelpunkt.

Weitere Wettkämpfe stehen an

Bevor es als nächstes mit einem technischen Studium weitergeht, hat er aber noch ein paar Termine. „Ab Mitte August geht es wieder los: Deutsche Meisterschaft, Alpe Adria Jetski Tour, UIM Aquabike in Dubai, Aquacross“, zählt der junge Viernheimer auf. Da draußen warten noch viele Titel auf den Jetski-Fahrer aus Viernheim.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.07.2019