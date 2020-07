„Wenige Minuten sind entscheidend“

Viernheim.Mit Blaulicht fährt das Drehleiterfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr die Straße entlang, will nach rechts abbiegen – und muss erstmal stehenbleiben. Im Kreuzungsbereich parken auf beiden Seiten Autos, das Einsatzfahrzeug kommt nicht vorbei. Fahrer Mario Hellmund muss das Fahrzeug zentimeterweise fortbewegen, Stadtbrandinspektor Michael Ahnert und sein Stellvertreter Daniel Werner helfen beim Rangieren. Doch nach drei, vier Minuten muss die Feuerwehr aufgeben – das Drehleiterfahrzeug kommt einfach nicht um die Kurve. Ein Glück, dass dies kein realer Einsatz ist, sondern nur eine Demonstrationsfahrt.

„Es ist dramatisch, wenn wir an Einmündungen so lange rangieren oder rückwährts fahren müssen“, fasst Pressesprecher Lucas Haas zusammen, „im Extremfall kann das Leben kosten.“ Die Freiwillige Feuerwehr Viernheim hat deshalb die Aktion „Richtig parken rettet Leben!“ gestartet. Flyer an Windschutzscheiben der ungünstig geparkten Autos sollen darauf aufmerksam machen, dass die notwendige Durchfahrtsbreite für Rettungsdienste mindestens drei Meter beträgt. „Wir brauchen Platz zum Rangieren, Platz zum Aussteigen, Platz zum Ausladen“, betont Stadtbrandinspektor Michael Ahnert. Es sei wichtig, dass Autos korrekt abgestellt werden.

Zahl der Pkws verdoppelt sich

Dass das nicht immer einfach ist, weiß auch der Erste Stadtrat Bastian Kempf: „In den vergangenen Jahren hat sich die Anzahl der zugelassenen Pkw in Viernheim auf 22 000 verdoppelt.“ Die Anzahl der Stellplätze und Parkmöglichkeiten sei dagegen kaum gewachsen, „die Straßen sind ja nicht breiter geworden.“ Es werde außerhalb von Markierungen und dicht an Einmündungen geparkt, so dass die Einsatzfahrzeuge an einigen Stellen nicht mehr durchkommen. „Inzwischen ist das ein täglich aktuelles Problem“, berichtet Kempf.

Dabei sind dem Dezernenten und der Feuerwehr klar, dass die meisten Fahrer ihre Autos nicht böswillig, sondern nur unbedacht falsch abstellen. „Wir verteilen deshalb auch keine Strafzettel, sondern Denkzettel“, betont Lucas Haas. Der Flyer und eine entsprechende Öffentlichkeitskampagne sollen die Bürger für das Problem sensibilisieren, sodass sie mehr übers Parken nachdenken. Erstellt wurde der Flyer mit professionellen Bildern von der Viernheimer Werbeagentur Neitzel, verteilt wird er bei den Ausbildungs- und Einweisungsfahrten durch Viernheim, nicht im Einsatz.

Zum Auftakt der Aktion startet die Feuerwehr mit dem neuen Drehleiterfahrzeug zu einer solchen Testfahrt. Kaum sind die Einsatzkräfte im Innenstadtbereich angekommen, erreichen sie die erste kritische Stelle: Von der Wasserstraße aus kommt das Fahrzeug nicht in die Friedrichstraße – wegen geparkter Autos.

„Das kann über Leben und Tod entscheiden“, sagt Haas und führt weiter aus: „In Hessen gilt eine gesetzliche Hilfsfrist von zehn Minuten – von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Unglücksort. Das ist für eine Freiwillige Feuerwehr schon sportlich“. Schließlich müssen die meisten Einsatzkräfte erst zur Wache fahren, nach vier bis fünf Minuten kann das erste Einsatzfahrzeug ausrücken. Wenn das dann im Verkehr feststeckt, kann das schwere Folgen haben. „Bei einem Brand zählt jede Sekunde: Nach fünf Atemzügen im Rauch verlieren Menschen das Bewusstsein.“

Menschrettung steht bei der Feuerwehr an erster Stelle. Da werden Engstellen im ruhenden Verkehr auch mal rabiat überwunden: „Die Not kennt kein Gebot, auf Außenspiegel können wir dann wenig Rücksicht nehmen“, so Haas. Das sei aber eine absolute Ausnahme. Bei der abendlichen Testfahrt muss die Feuerwehr gar nicht weit fahren, bis sie die nächsten kritischen Stellen erreicht. Wieder stehen Autos auf beiden Seiten, wieder zu nah an der Einmündung, wo fünf Meter Platz sein sollte. Während Ahnert und Werner das Drehleiterfahrzeug durch die Engstellen lotsen, klemmt Haas Flyer mit dem Hinweis, dass richtig parken Leben rettet, an Autoscheiben.

