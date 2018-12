Weniger Stolperfallen und ein neuer Kummerkasten

Viernheim.Bei der jüngsten Sitzung des „Beteiligungsforum für Menschen mit Handicap“ im Bürgerhaus standen viele Tagesordnungspunkte an: Der Rückblick auf die Aktivitäten in diesem Jahr, die Planung für das neue Jahr sowie ein Stadtspaziergang und die Rathaussanierung (Planungsausschuss). Bereits terminiert ist ein Stadtspaziergang mit Menschen mit Handicap am 18. Mai 2019.

Der konkrete Ablauf soll in der nächsten Sitzung am 2. Februar festgelegt werden. In der Zwischenzeit recherchiert Hermann Weidner wegen Rollstühlen, Gehhilfen und ähnlichem und nimmt Kontakt mit möglichen Kooperationspartnern (Reha-Geschäfte in Viernheim, Rehability Heidelberg) auf. Das Gespräch mit allen Verantwortlichen in Politik und Verwaltung hat für das Beteiligungsforum einen hohen Stellenwert. So wollen seine Mitglieder im kommenden Jahr an einer Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses wie des Bauausschusses teilnehmen und die Anliegen von Menschen mit Handicap zur Sprache bringen, auf Defizite aufmerksam machen, Verbesserungsvorschläge unterbreiten und bei Planungen und Projekten Interessen von Menschen mit Behinderungen durchzusetzen versuchen. Auch Gespräche mit dem Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt sowie dem kommunalen Freizeit- und Sportbüro sind im neuen Jahr geplant.

Mit dem Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung ist in 2019 eine Diskussion über das Ampelkonzept sowie über wichtige Verkehrsverbindungen – wie die Achse Innenstadt-Bahnhof, Achse Innenstadt-RNZ – vorgesehen. Fortgeschrieben und abgearbeitet wird die mit dem städtischen Verkehrsplaner Carsten Miller abgesprochene „To-Do-Liste“. Zu den Hindernissen gehören Stolperfallen auf Gehwegen, zu wenige Behindertenparkplätze, Toiletten für Rollstuhlfahrer und Blindenampeln. Das Gremium will einen „Kummerkasten“ einrichten.

Das Miteinander sucht das Beteiligungsforum mit der Stadtverwaltung. Aus diesem Grunde fand bereits vor Monaten ein Gedankenaustausch mit allen Amts- und Stabsstellenleitern in der Kulturscheune statt. Das Sprecherteam freut sich immer über weitere Mitstreiter. Informationen gibt es teletonisch unter der Nummer 06204/78 95 47 und per E-Mai an handicap.forum.viernheim@gmail.com red

