Wer beteiligt sich am Frühjahrsputz in Viernheim?

Viernheim.Mit einem großen Banner haben Wolfgang Hofmann (v.l.), Margit Schneider, Bastian Kempf und Werner Knapp auf den „Frühjahrsputz in Wald und Flur“ aufmerksam gemacht. Sie hoffen, dass am Samstag, 14. März, 8.30 Uhr, möglichst viele Viernheimer in die Feierabendhalle kommen, wenn die Bezirke der Helfer eingeteilt werden. Zum Dank wartet nach getaner Arbeit am Aktionstag das traditionelle Chili von Schlemmernest-Wirt Nader Zengi auf die Freiwilligen. Aber auch schon in den Tagen vor der groß angelegten Putzaktion wird fleißig Müll gesammelt: Mehr als 700 Kinder der Friedrich-Fröbel-, Alexander-von-Humboldt- und Schillerschule haben sich angemeldet, um etwas gegen die Umweltverschmutzung an den Straßenrändern und in den Wäldern rund um Viernheim zu tun. cao (Bild: Oesterreich)

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.02.2020