Anzeige

Viernheim.Kürzlich besuchten 19 Viernheimer Frauen bei strahlendem Sonnenschein das Schloss in Schwetzingen.

Die Frauen trafen sich um 14 Uhr am OEG-Bahnhof in Viernheim, um dann erst mit der RNV nach Mannheim zum Hauptbahnhof zu fahren und dort in den Bus nach Schwetzingen zum Schloss zu gelangen.

Unter dem Motto „Wer hat hier wohl die Hosen an?“ wurden den Besucherinnen interessante und oft auch lustige Einblicke in das höfische Leben eröffnet. Die Führung begann um 16 Uhr und dauerte fast zwei Stunden.