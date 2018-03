Werbekampagne der besonderen Art

Anzeige

Für Filmtechniker Nicolai Adamo war alles Neuland, „ich hatte noch nie ein Projekt, dass man im Vorfeld so komplett Durchdenken musste wie die Bilder- und Filmprojektionen in den Dörfern von Silly. Bereits in Viernheim musste man genauestens planen, damit man alle wichtigen Geräte und Werkzeuge vor Ort zur Verfügung hatte. Trotzdem waren stets gute Ideen notwendig, um die Probleme vor Ort zu lösen.“

Auch Daniel Weidner, der das Projekt dokumentierte, berichtete von vielen Hürden. „Es war nicht einfach, unter den äußeren Bedingungen von Hitze und Staub die Technik am Laufen zu halten. Begeistert hat mich die Zusammenarbeit untereinander und mit unserem Begleitpersonal. Jeder langte zu und half, damit unser Kino auf Rädern innerhalb kürzester Zeit auf- und abgebaut werden konnte.“

Zielsetzung des Projekts „Jumelage“ waren die umfassende Information und Austausch mit der Bevölkerung in Burkina Faso zum Stand und zu den Chancen einer Weiterentwicklung der Städtepartnerschaft zwischen Viernheim und Silly im Rahmen einer kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.

Im Auftrag der Stadt

Das Projekt wurde im Auftrag der Stadt durchgeführt und benötigte keine Spendenmittel von Focus. Förderung gab es von Engagement Global, einem Service für Entwicklungsinitiativen, mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Bewohner von Silly leben unter einfachsten Bedingungen weit verstreut in Weilern und kleinen Ansiedlungen. Die Menschen befassen sich mit der existenziellen Daseinsvorsorge für ihre Großfamilien. In den Diskussionen mit der Bevölkerung der abgelegenen Dörfer wurde deutlich, dass Begriffe wie Jumelage/Städtepartnerschaft/Städtefreundschaft vielen Menschen nicht bekannt waren oder es nur sehr vage Vorstellungen darüber gab.

Hier setzte das Projekt an. Mithilfe von Bildern und Kurzfilmen sollte den Menschen ein erster Eindruck zur Lebensweise in der Partnerstadt Viernheim, zur Bedeutung der Städtepartnerschaft und zu den bisher initiierten Projekten vermittelt werden. Dabei wollte man nicht aufdringlich, bevormundend und überlegen wirken. Dennoch sollten die Verschiedenheit bei den Lebensumständen deutlich werden. Flache Hierarchien, Selbstbestimmung des Einzelnen steht im Vordergrund, Gleichberechtigung der Frauen, auch Kinder haben ein Selbstbestimmungsrecht, Männer, die kochen, sich um Kinder kümmern und einen Haushalt führen, das sorgte bei den Afrikanern für Erstaunen und löste sogar herzhaftes Lachen aus. In einem zweiten Block kamen die vielfältigen Projekte zur Sprache. Nur wenn die Bevölkerung sinnvolle Projekte anregt, sich an der Umsetzung beteiligt und selbst die Verantwortung für den Fortbestand der Projekte übernimmt, ist ein Erfolg garantiert. Beispiele sind die Einführung des Wassermanagementsystems und eine Pflanzaktion mit 13 000 Bäumen in Verbindung mit den Behörden und den über 38 Schulen der Partnergemeinde.

Bewusst wurden für die Vorträge weit abgelegene Dörfer mitten im Busch ausgewählt. Während des Aufenthalts wurden in zwölf Dörfern gut 3600 Personen informiert, das sind über zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. In den Schulen wurden pro Vortrag zwischen 180 bis 250 Schüler erreicht. Bei den abendlichen Vorträgen sind zwischen 300 und 450 Personen aus den Dörfern der näheren Umgebung erschienen.

Sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen waren zuerst zurückhaltend, aber stark interessiert. Nachdem die Scheu und Zurückhaltung gewichen waren, wurde man mit Tänzen und Dankesreden gefeiert und mit lebenden Hühnern und Schafen zur Erweiterung des Speiseplans reich beschenkt. Als Dolmetscher in die einheimischen Sprachen Moré und Nouni fungierten Habibou Zongo, Studentin und Mutter aus Ouagadougou und Yaro Beli, Landwirt aus dem Dorf Ya.

Höhepunkt war der Tagesworkshop mit allen gesellschaftlich relevanten Gruppen. Zu den 120 Teilnehmern zählten der Bürgermeister, der Erste Stadtrat, die Vertreter des Gemeindeparlaments, Vertreter der öffentlichen Verwaltung (Wassermanagement, Budgetverwaltung), das Komitee der Städtepartnerschaft, die ehrenwerten Männer (Notablen), die Direktoren der Schulen, Frauengruppen und eine Vereinigung von Studenten.

Erfolgreiches Projekt

Für die Verantwortlichen steht fest, dass das Projekt „Weiterentwicklung der Städtepartnerschaft Silly – Viernheim“ erfolgreich war. Große Teile der Bevölkerung sind nun über die Chancen einer gut funktionierenden kommunalen Zusammenarbeit informiert. Neben den Frauengruppen will sich insbesondere die Studentenvereinigung bei der Weiterentwicklung der Städtepartnerschaft engagieren. Es gibt zudem Anzeichen, dass neue Gruppen hinzukommen.

Für Schulen und öffentliche Verwaltung wurden während des Workshops Plakate zum Thema Städtepartnerschaft und eine Broschüre mit Alltagsszenen aus Viernheim verteilt. Die Broschüre kann von den Lehrern im Unterricht als Information verwendet werden.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.03.2018