Werbung fürs „Stadtradeln“

16 bunte Fahrräder sind in der Stadt verteilt. © Stadt Viernheim

Viernheim.Viele Bürger haben sich zuletzt über die bunten Fahrräder gewundert, die an verschiedenen Stellen der Stadt aufgestellt sind (wir berichteten). Nun hat die Verwaltung bekanntgegeben, was dahinter steckt. Die insgesamt 16 Fahrräder wurden von Jugendlichen und Mitarbeitern der städtischen Jugendförderung bemalt und sollen für die kommende Woche beginnende Aktion „Stadtradeln“ werben. Inzwischen hängen auch entsprechende Plakate an den Drahteseln.

Die Idee zu der Werbeaktion hatte laut einer Pressemitteilung Carsten Miller, Verkehrsplaner im Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung. Während des „Stadtradelns“ wird er sich auch um die Meldungen von gefährlichen oder störenden Stellen im Straßenverkehr, die über die Plattform „RADar!“ einlaufen, kümmern. Die Aktion „Stadtradeln“ dauert vom 14. September bis zum 4. Oktober. Ziel ist es, mehr Bürger zum Radfahren zu animieren. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.09.2020