Werbung gewinnt an Bedeutung

Viernheim.In jedem Verein gibt es viel zu tun, die Arbeit verteilt sich aber häufig auf immer weniger Köpfe. Unterstützung in solchen Fällen bietet das Programm „Weiterbildung im Ehrenamt“, bei dem die Stadt Viernheim qualifizierte Hilfe von außen leistet. Dieses Angebot nutzte auch der Verein Brücke, dessen Verantwortliche sich am Samstag in der Kulturscheune zu einer Zukunftswerkstatt trafen.

„Wie sehen unsere Visionen für das Jahr 2025 aus?“ Diese Frage stellten sich die Aktiven des Vereins für gegenseitige Hilfe mit ihrer Vorsitzenden Ulrike Haas. Die Moderation übernahm Harald Hofmann, der in der Vergangenheit schon mehrere Workshops dieser Art geleitet hatte.

Themenschwerpunkte der gut besuchten Veranstaltung waren die Projektarbeit, die Organisation gegenseitiger Hilfe sowie die sinnvolle Nutzung der bereits vorhandenen Kapazitäten. Bei ihren Überlegungen zur aktuellen und zukünftigen Situation knüpften die Mitglieder an ein Ergebnisprotokoll von 2014 an. Auch die Entwicklung der Mitgliederzahl, die zurzeit bei etwa 160 liegt, war ein Thema. Zudem ging es um die Frage, ob der Verein noch im Sinne seiner Gründer arbeitet und wie das Jubiläum im Jahr 2023 gestaltet werden soll.

Suche nach neuen Mitgliedern

In mehreren Gruppen bearbeiteten die Mitglieder die einzelnen Themen, warfen Fragen auf und sammelten Lösungsvorschläge. Einer davon lautete, den Verein und dessen Angebote in der Öffentlichkeit bekannter machen. Es solle mehr Werbung, auch unter dem Einsatz der neuen Medien, betrieben werden. Ziel ist es, weitere Mitglieder zu gewinnen, die dann in die Vereinsarbeit integriert werden. Der Vorstand und die verschiedenen Gremien wollen sich darüber hinaus neu ordnen und dabei die interne Kommunikation verbessern. Die Aufgaben sollten gleichmäßiger verteilt werden, so die Erkenntnis. Eine Überlastung einzelner Akteure gelte es zu verhindern. Vor allem der ersten Vorsitzenden Ulrike Haas solle Arbeit abgenommen werden, damit sie sich intensiver um Kooperationen und die Außendarstellung des Vereins kümmern könne.

Dass Bedarf an gegenseitiger Hilfe besteht, zeigen die zahlreichen Anfragen. „Die Helfer müssen aber auch wissen, wo die Grenzen der Unterstützung sind. Hier braucht es Fingerspitzengefühl“, betonte Harald Hofmann. Schließlich sollten die Aufgaben keinen gewerblichen Charakter annehmen. Die mit der Gemeinnützigkeit verbundene Beschränkung des Engagements auf hilfsbedürftige Personen konnten die Ehrenamtlichen 2007 durch die Gründung des Brudervereins „Hand in Hand“ überwinden.

Die Brücke sucht immer wieder Freiwillige, die gegenseitige Hilfe gestalten, aber auch Freude und Gemeinsamkeit teilen wollen. Aktiv sind die Mitglieder unter anderem im Großeltern-Kind-Projekt, beim Vorlesen im Kindergarten, bei Besuchsdiensten oder bei der Entlastung pflegender Angehöriger. Darüber hinaus gibt es den Gesellschaftsspiele-Treff, einen Stammtisch, Gymnastik für Senioren sowie Veranstaltungen und Ausflüge. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 01.04.2019