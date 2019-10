Werferinnen überzeugen

Susan Münchenbach (v.l.), Annemarie Baumann und Christina Müller. © cm

Viernheim.. Drei Leichtathletinnen des TSV Amicitia waren bei den internationalen deutschen Meisterschaften im Schleuderballweitwurf sowie im Steinstoßen vertreten. Der Wettkampf wurde von LSW Spezialsport Deutschland ausgerichtet. Los ging es mit dem Dreikampf im Steinstoßen. Dabei kommen Gewichte von drei, fünf und 7,5 Kilogramm zum Einsatz. Jeder Athlet hat pro Gewicht drei Versuche, und die jeweiligen Bestweiten werden addiert.

Annemarie Baumann ging in der Altersklasse W50 an den Start. Trotz einiger Probleme mit der Schulter des Wurfarms erbrachte sie im Steinstoßen mit insgesamt 18,25 Metern eine solide Leistung. In der Altersklasse W20 erreichte Susan Münchenbach mit 23,68 Metern einen guten zweiten Platz in der Einzelwertung. Zudem sicherte sich Christina Müller mit 21,24 Metern und somit einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber dem Vorjahr den dritten Platz in der Einzelwertung der weiblichen U18.

In der Mannschaftswertung der Altersklasse W20 erkämpften sich die Viernheimerinnen mit insgesamt 63,17 Metern den deutschen Meistertitel. Das Team freute sich auch deshalb, weil in sämtlichen Altersklassen keine weibliche Mannschaft über diese Weite hinauskam.

Mit dem Schleuderball gelang Christina Müller (WU18) im letzten Versuch ein sehr guter Wurf auf 33,21 Meter. Susan Münchenbach erzielte eine Weite von 35,94 Metern, was Platz zwei in der Einzelwertung der Altersklasse W20 bedeutete. Annemarie Baumann warf den ein Kilogramm schweren Schleuderball 30,75 Meter weit. Wie im Steinstoßen konnten sich die drei Athletinnen über den deutschen Mannschaftstitel der Altersklasse W20 im Schleuderball freuen. Zusammen kamen sie auf eine Weite von 99,90 Meter. Ziel für das kommende Jahr ist nun, gemeinsam die 100-Meter-Marke zu übertreffen. cm

